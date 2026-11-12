Una presentación que prometía terminar con aplausos se convirtió en un momento incómodo y desopilante en MasterChef Celebrity. Edith Hermida llegó feliz con su plato, convencida de que podía lucirse frente al jurado, pero Maru Botana detectó algo desagradable en la preparación y la dejó completamente expuesta.

Todo comenzó cuando Edith se acercó con su creación, a la que había bautizado “Trilogía de Mar y Tierra”. Antes de mostrarla, se la vio entusiasmada y hasta lanzó una frase que reflejaba su confianza: “Voy con mi plato hacia adelante súper contenta. Digo: esta noche, palco”, dijo ante las cámaras.

Sin embargo, la ilusión duró poco. Al presentar su preparación, la participante explicó los ingredientes y la elaboración de su propuesta. Pero la atención se desvió rápidamente a un detalle que cambiaría por completo la escena: ¡un pelo en el plato!

Foto: Captura (Telefe)

La reacción fue inmediata y las expresiones de sorpresa no tardaron en aparecer. El hallazgo generó comentarios y risas, mientras Edith intentaba entender qué había sucedido: “Puede ser que sea mío, pero lo guardaron para usarlo en mi contra. ¡Me lo pusieron ustedes! Me dan el delantal gris”, disparó, resignada y en medio de protestas hacia sus compañeros.

Foto: Captura (Telefe)

Tras escucharla, Wanda Nara cerró, sincera: “Yo como todo, pero si me llega un plato con un pelo, no puedo seguir comiendo. Ya está”.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)

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GREGO ROSELLO DESCUBRIÓ A WANDA NARA ESCRIBIÉNDOLE UNA CARTA EN MASTERCHEF Y LANZÓ UNA PICANTE CHICANA A MARTÍN MIGUELES

Un momento inesperado y una chicana que promete dar que hablar. Grego Rosello descubrió a Wanda Nara mientras le escribía una carta en MasterChef Celebrity y, lejos de dejar pasar la situación, aprovechó para lanzar un comentario con destinatario directo: Martín Migueles, la pareja de la conductora.

Todo ocurrió cuando el participante encontró a Wanda en plena misión secreta: “¿Me está dejando una notita, Wanda?”, le preguntó, sorprendido. A lo que la conductora no ocultó sus nervios: “Te estaba dejando una carta para darte ánimo”, aseguró.

En medio del intercambio, Wanda reconoció que su idea original era dejarle el mensaje de manera anónima, aunque el plan no salió como esperaba, ya que estaba firmada por ella. “Grego, te quiero. No abandones. Wanda”, se pudo leer en el escrito.

Foto: Captura (Telefe)

Pero el momento no terminó ahí. Grego aprovechó la situación para bromear sobre los sentimientos de Wanda y lanzó una frase que involucró directamente a Martín Migueles: “Está enamorada, chicos. Yo creo que está enamorada, en serio”, dijo con humor. Y cerró, con un picante mensaje para el novio de la empresaria: “Va a ser un quilom... esto. ¡Qué quilom... con Migueles!”.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)