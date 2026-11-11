Un momento inesperado y una chicana que promete dar que hablar. Grego Rosello descubrió a Wanda Nara mientras le escribía una carta en MasterChef Celebrity y, lejos de dejar pasar la situación, aprovechó para lanzar un comentario con destinatario directo: Martín Migueles, la pareja de la conductora.

Todo ocurrió cuando el participante encontró a Wanda en plena misión secreta: “¿Me está dejando una notita, Wanda?”, le preguntó, sorprendido. A lo que la conductora no ocultó sus nervios: “Te estaba dejando una carta para darte ánimo”, aseguró.

En medio del intercambio, Wanda reconoció que su idea original era dejarle el mensaje de manera anónima, aunque el plan no salió como esperaba, ya que estaba firmada por ella. “Grego, te quiero. No abandones. Wanda”, se pudo leer en el escrito.

Foto: Captura (Telefe)

Pero el momento no terminó ahí. Grego aprovechó la situación para bromear sobre los sentimientos de Wanda y lanzó una frase que involucró directamente a Martín Migueles: “Está enamorada, chicos. Yo creo que está enamorada, en serio”, dijo con humor. Y cerró, con un picante mensaje para el novio de la empresaria: “Va a ser un quilom... esto. ¡Qué quilom... con Migueles!”.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones

QUIÉN SE FUE ESTE MARTES DE MASTERCHEF CELEBRITY EN LA GALA DE ELIMINACIÓN

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity terminó con una despedida inesperada. Julieta Nair Calvo se convirtió en la nueva eliminada del programa culinario, luego de protagonizar una definición mano a mano con Grego Rossello que mantuvo la tensión hasta el último momento.

La actriz, que venía teniendo un muy buen desempeño en la cocina, no pudo evitar su salida después de cometer un error que terminó siendo determinante. Cuando llegó el momento de anunciar quién debía abandonar la competencia, el veredicto sorprendió a todos: “El cocinero o la cocinera que deja las cocinas de MasterChef hoy es... Julieta”, anunció Maru Botana. Sin embargo, en medio de la expectativa, la participante tuvo unos segundos de confusión hasta que finalmente se confirmó su eliminación.

A pesar de la tristeza que le generó la decisión del jurado, Julieta recibió palabras de aliento por parte de Wanda Nara, los chefs y sus compañeros, que destacaron su talento y su compromiso durante toda la competencia.

Foto: Captura (Telefe)

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando le remarcaron que sus compañeros habían estado pendientes de ella durante el desafío y que incluso habían frenado para ayudarla a llegar a la meta después de pasar un mal momento cuando se le cayó el relleno de sus empanadas al piso cuando faltaba muy poco tiempo para terminar el desafío.

Visiblemente emocionada, la participante no ocultó su tristeza por tener que abandonar el programa: “Estoy emocionada sobre todo porque la pasé muy bien. Son todos lo más”, expresó entre lágrimas.

“También a mí misma me felicito porque es cierto que salir de la zona de confort y no estar atrás de un personaje es algo nuevo para mí”.

Además, aprovechó la despedida para hacer una reflexión sobre lo que significó participar del reality: “También a mí misma me felicito porque es cierto que salir de la zona de confort y no estar atrás de un personaje es algo nuevo para mí. Así que gracias, la pasé muy bien”, manifestó.

Tras escucharla, Wanda intervino: “Yo te lo imaginaba en la final y espero que si hay un repechaje te volvamos a tener”, atinó a decir. Y Julieta cerró, a flor de piel: “Creo que estoy para volver. Ojalá”.