Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña desplegaron su amor en la alfombra roja de la avant premiere de “Somos así: la serie de Nadie dice nada”.

En el Teatro Ópera, la pareja posó para las cámaras de Ciudad Magazine súper enamorada, a los besos, intercambiando gestos cómplices, y muy elegantes.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, súper enamorados (Fotos: Movilpress)

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, súper enamorados (Fotos: Movilpress)

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, súper enamorados (Fotos: Movilpress)

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, súper enamorados (Fotos: Movilpress)

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, súper enamorados (Fotos: Movilpress)

TODO SOBRE “SOMOS ASÍ”

La velada tuvo un significado especial para los dos: Disney+ y Luzu TV presentaron “Somos así: la serie de Nadie dice nada”, una comedia de ficción producida por Pampa Films que lleva a la pantalla la esencia del exitoso ciclo de streaming.

La ficción está protagonizada por los propios integrantes del programa: Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal. La historia sigue a un grupo de amigos que atraviesa problemas laborales, vínculos que se transforman, citas fallidas y secretos que salen a la luz.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, súper enamorados (Fotos: Movilpress)

El elenco también cuenta con participaciones especiales de Oscar Martínez y Graciela Stefani, quienes interpretan a los padres del personaje de Occhiato. Además, forman parte del proyecto Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora y Marina Bellati, entre otros.