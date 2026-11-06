Flor Vigna volvió a generar repercusión por sus declaraciones sobre sus relaciones sentimentales. Durante una entrevista con Martín Cirio, la cantante reconoció que en el pasado se hizo cargo de los gastos de algunas de sus parejas y lanzó una reflexión que muchos usuarios de las redes sociales vincularon con Nico Occhiato.

La polémica comenzó cuando Cirio le preguntó directamente si alguna vez había mantenido económicamente a un hombre. “Sí, he mantenido, mucho”, respondió Vigna, quien explicó que durante años tuvo una manera de relacionarse basada en darlo todo por la persona que tenía a su lado.

“Yo ahora entiendo que hay veces que uno se hace fan de un rol. Yo creo que sin querer copio el amor de mi vieja, que es de darlo todo”, reflexionó la artista.

Sin mencionar nombres, recordó una experiencia que le dejó una enseñanza sobre los vínculos amorosos. “Cuando yo he mantenido a un novio, pensé en ese momento: ‘Es obvio que cuando él triunfe se va a acordar de mí’. Pero no, chicas, triunfan y se van”, aseguró.

Además, lanzó una advertencia que rápidamente se viralizó: “Es como una ley matemática. No seas la del proceso”.

QUÉ DIJO NICO OCCHIATO SOBRE LOS DICHOS DE FLOR VIGNA

Ante las especulaciones que circularon en redes sociales, un cronista de Sálvese Quien Pueda abordó a Nico Occhiato para preguntarle si se sentía identificado con las declaraciones de su expareja.

El conductor se mostró sorprendido por la consulta y fue contundente al despegarse de la situación. “¿Ella dijo eso de mí, con nombre y apellido? Es que no pasó eso conmigo, así que no debe estar hablando de mí”, respondió.

Flor Vigna en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

Cuando le insistieron sobre el tema, Occhiato evitó profundizar en la polémica y aclaró que no había escuchado la entrevista completa.

“Eso no pasó. No voy a opinar del tema porque no lo vi, entonces no quiero opinar de algo que no vi. No me puedo guiar por lo que me están diciendo ustedes”, sostuvo.

CÓMO ES HOY LA RELACIÓN ENTRE NICO OCCHIATO Y FLOR VIGNA

A pesar de las versiones que surgieron a partir de las palabras de la cantante, Nico Occhiato aseguró que mantiene un vínculo cordial con Flor Vigna y recordó que incluso compartieron espacios profesionales después de su separación.

Nico Occhiato en lo Premios Ídolo 2026 (Foto de Movilpress)

“Ha venido a Luzu de invitada, ha hecho prensa de sus cosas y estuvo buenísimo, y nos hemos cruzado y está todo bien”, expresó.