Paula Bernini protagonizó un divertido momento en vivo mientras cubría los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay. Desde Paysandú, la cronista contó que también se sumará a la experiencia de acampar para seguir de cerca el acontecimiento y sorprendió al mostrar el motorhome en el que se instalará junto a parte de su equipo.

Todo ocurrió durante un móvil para Puro Show, cuando Bernini explicaba cómo sería el operativo en el Parque París-Londres, donde se espera la presencia de entre 50.000 y 60.000 personas, además de otras 600 en Plaza Constitución.

En medio de la conversación, desde el estudio mencionaron a Pampita, quien también confirmó que acampará para poder estar cerca del Papa durante uno de los eventos previstos en Buenos Aires. La referencia hizo que la periodista saliera corriendo del lugar y despertara las preguntas de sus compañeros.

“¿A dónde vas, Paula? Está buscando a alguien, me parece”, comentaron desde el piso. Pero Bernini tenía otro objetivo: mostrar dónde pasaría la noche parte del equipo periodístico.

“A mí no me vas a hablar de Pampita. Yo también voy a acampar”, lanzó entre risas. Y, cuando le preguntaron dónde se instalaría, reveló: “Yo ya instalé mi motorhome”.

Paula Bernini (Foto: Movilpress)

Así es el motorhome que mostró Paula Bernini

Una vez dentro del vehículo, la cronista hizo una recorrida para mostrar algunos de los espacios y las comodidades disponibles. “Tenemos nuestra mesita. Nuestra heladera”, comentó mientras enseñaba el interior.

La visita también incluyó el baño y otros detalles del equipamiento del motorhome, que servirá como base para el trabajo periodístico durante la cobertura en Uruguay.

Sin embargo, Bernini aclaró que no sería ella quien finalmente dormiría allí. Entre las bromas de sus compañeros, contó que inicialmente tenía previsto alojarse en un hotel y que dos integrantes del equipo se quedarían en el vehículo para hacer guardia.

“Este es un programa donde se puede contar todo. La verdad es que yo iba a dormir en el hotel y acá se van a quedar dos de ellos haciendo guardia”, confesó.

Por qué Pampita también acampará para ver al Papa

La situación tuvo como disparador la decisión de Pampita de acampar para asistir a la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La modelo confirmó que hará lo posible para ubicarse cerca del Sumo Pontífice y explicó que ya está organizando todo lo necesario para pasar varias horas en el lugar.

“Voy a acampar para estar presente allí en la misa de Su Santidad”, contó. También adelantó que está preparando la comida y la hidratación, ya que planea llegar con mucha anticipación.

“Nosotros vamos a dormir ahí desde temprano, vamos a estar ahí doce horas antes de la misa”, explicó en LAM. Además, reveló que ya tiene una bolsa de dormir, aunque reconoció que el tema del baño todavía le genera algunas dudas.