Desde que Karina Jelinek se hizo amiga de Paz Cornú adoptó muchos de sus hábitos, pero ahora admitió que abandonó el veganismo pese al consejo de su íntima.
“Volví a comer carne, asadito, pollito. Me gusta. Ahora lo necesito”, reveló a Puro Show.
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“Estoy haciendo mucho pádel y participando en torneos y demás, y el cuerpo me pide comer sano, pero bien”, continuó.
Entre risas pícaras, Karina enfatizó: “Me tienta una milanesa napolitana, al horno. Nada de cosas fritas”.
Por qué Karina Jelinek era vegana
“Durante muchos años fui vegana por Paz, mi amiga. Vivía a queso, lenteja, poroto. Pero bueno, ya no...“, blanqueó.
Al final, Karina Jelinek fue enfática al justificar su vuelta a a almientación carnívora: “Mi cuerpo me pide más proteína. Lo necesito”.