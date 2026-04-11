El viernes por la noche, el mánager de celebridades, Fabián Esperón, celebró su cumpleaños en Selva Mía, con una lista de invitados que dio que hablar. Pero, sin dudas, todas las miradas se las llevaron Karina Jelinek y Paz Cornú, protagonistas de un reencuentro tan esperado como comentado.

Es que hacía tiempo que no se las veía juntas y los rumores de distanciamiento venían creciendo fuerte. Sin embargo, la noche despejó cualquier duda: se saludaron con cariño y se mostraron súper compinches durante toda la velada, dejando en claro que la buena onda sigue intacta.

Karina llegó acompañada por su novia, Flor Parise, y no dudó en acercarse a Cornú. Lejos de cualquier tensión, las imágenes hablan por sí solas: risas, cercanía y gestos cómplices que reflejan un vínculo que, al parecer, nunca se rompió del todo.

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

En las fotos se las puede ver primero fundidas en un abrazo, compartiendo un momento íntimo en medio del evento. Luego, ya más relajadas, conversando cara a cara y estallando en carcajadas, con una energía distendida que contradice por completo las versiones de pelea. La complicidad entre ambas fue evidente y se mantuvo durante toda la noche.

El festejo también reunió a varias figuras del ambiente como Locho Loccisano, Majo Martino, Nancy Duré, Walter “Alfa” Santiago, Juliana “Furia” Scaglione, Camila Lattanzio, Flor Cabrera, Pilar Smith con su pareja, Andrea Rincón, Roberto García Moritán, Belén Francese con su marido, Claudia Valenzuela y Luciana Martínez, entre otros.

¡Mirá las fotos de Ciudad con el reencuentro de Karina Jelinek y Paz Cornú que despeja cualquier rumor de distanciamiento!

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KARINA JELINEK LE CONFESÓ A MIRTHA LEGRAND POR QUÉ EVITA IR A ALGUNOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

Luego de presentarla en La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand indagó a Karina Jelinek sobre los motivos que la llevaron a ser muy exigente a la hora de elegir a qué programas asistir. Y fiel a su estilo, la modelo se sinceró en vivo.

“Karina, vos no sos muy de ir a la televisión, ¿no? ¿No te gusta?”, indagó la conductora del programa que lidera todos los sábados a la noche por eltrece. A lo que la invitada respondió: “Voy cuando me siento cómoda. Estoy como muy selectiva. A La Jaula de la Moda (programa que se emite por Ciudad Magazine) voy siempre, es mi segunda casa. Le mando un beso a Coco Fernández y a todo el equipo”

“Ella se hace rogar”, insistió la presentadora. Pero Jelinek cerró, tajante con su postura: “¡No! Por favor, para nada. Yo valoro cada invitación y que se acuerden de mí porque es un honor. Para mí es un placer y un honor, pero me encanta ir donde yo me siento cómoda. Dónde no, no. Aprendí. No voy a ir a sentarme a un programa y que me pregunten cosas incómodas. Encima pierdo mi tiempo y la paso mal. Aprendí con el tiempo. Sí, soy exclusiva, Mirtha”.

Foto: Captura (eltrece)