Karina Jelinek volvió a estar en el centro de la escena mediática. Luego de anunciar su separación de Flor Parise, con quien mantenía una relación desde hace varios años y estaba por casarse, la modelo compartió un enigmático posteo en Instagram Stories que despertó fuertes rumores de reconciliación.

En la imagen, se ve una porción de torta con un imagen de un corazón en el centro y una frase que no pasó desapercibida para sus seguidores: “Ok, te poerdono...”, se pudo leer.

El posteo llega a pocos de que la propia Karina confirmara el final de su historia de amor con Parise, aunque sin entrar en detalles sobre los motivos de la separación.

¿Qué pasa entre Karina Jelinek y Flor Parise?

Foto: Captura de Instagram Stories (@karijelinek) Por: Fabiana Lopez

Foto: Movilpress

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

KARINA JELINEK LE CONFESÓ A MIRTHA LEGRAND POR QUÉ EVITA IR A ALGUNOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

Luego de presentarla en La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand indagó a Karina Jelinek sobre los motivos que la llevaron a ser muy exigente a la hora de elegir a qué programas asistir. Y fiel a su estilo, la modelo se sinceró en vivo.

“Karina, vos no sos muy de ir a la televisión, ¿no? ¿No te gusta?”, indagó la conductora del programa que lidera todos los sábados a la noche por eltrece. A lo que la invitada respondió: “Voy cuando me siento cómoda. Estoy como muy selectiva. A La Jaula de la Moda (programa que se emite por Ciudad Magazine) voy siempre, es mi segunda casa. Le mando un beso a Coco Fernández y a todo el equipo”

“Ella se hace rogar”, insistió la presentadora. Pero Jelinek cerró, tajante con su postura: “¡No! Por favor, para nada. Yo valoro cada invitación y que se acuerden de mí porque es un honor. Para mí es un placer y un honor, pero me encanta ir donde yo me siento cómoda. Dónde no, no. Aprendí. No voy a ir a sentarme a un programa y que me pregunten cosas incómodas. Encima pierdo mi tiempo y la paso mal. Aprendí con el tiempo. Sí, soy exclusiva, Mirtha”.

Foto: Captura (eltrece)