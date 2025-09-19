La reciente separación de Karina Jelinek y Flor Parise generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo.

Tras seis años de relación, rumores de crisis y hasta la cancelación de un casamiento, la modelo anunció en sus redes sociales que está soltera y borró todas las fotos con su ex.

En medio de esta noticia, muchos seguidores se preguntan qué revelan las cartas del tarot sobre el futuro sentimental de ambas.

El tarot sobre Karina Jelinek: un nuevo ciclo personal

Según la lectura simbólica de los arcanos, la carta de La Torre aparece como representación del final abrupto de una etapa: caída de estructuras y la necesidad de empezar de cero.

Para Karina, esto implica dejar atrás una relación marcada por altibajos y enfocarse en su crecimiento individual.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

El tarot también sugiere la presencia de El Carro, que simboliza determinación y avances.

Esto indica que Jelinek podría atravesar un período de mayor independencia y proyectos personales que la ayuden a recuperar seguridad emocional.

Flor Parise: introspección y sanación

En el caso de Flor Parise, las cartas como La Luna y El Ermitaño hablan de un proceso de introspección, dudas y emociones intensas tras la ruptura. El tarot marca un tiempo de sanación y de búsqueda de claridad antes de abrirse a nuevos vínculos.

¿Hay chances de reconciliación?

La aparición de Los Enamorados en posición invertida señala la dificultad para tomar decisiones en la pareja y confirma que la separación fue el resultado de diferencias irreconciliables. Por ahora, las cartas no muestran un regreso inmediato, sino la necesidad de cerrar este ciclo para ambas.

El futuro según el tarot

Mientras Karina Jelinek se perfila hacia una etapa de reinvención y expansión, Flor Parise deberá atravesar un camino de autoconocimiento. El tarot sugiere que cada una seguirá por senderos distintos, aunque con aprendizajes importantes que marcarán su vida afectiva de aquí en adelante.