Karina Jelinek atraviesa un momento de fuertes cambios personales. Tras anunciar públicamente su separación de Florencia Parise y cancelar los planes de casamiento, la modelo tomó una decisión drástica: borró todas las fotos de redes sociales en las que aparecía junto a su expareja.

La noticia de la ruptura, confirmada por la propia Jelinek en redes sociales, había generado un gran revuelo.

“Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”, escribió en su cuenta oficial, dejando en claro que la historia de amor con Parise había llegado a su fin tras seis años.

Foto: @karijelinek

Una relación marcada por rumores de crisis

La relación entre Karina Jelinek y Flor Parise venía dando señales de desgaste desde hace meses.

En junio, la modelo compartió un mensaje en el que hablaba de “una persona tóxica” de la que quería alejarse, aunque luego eliminó la publicación y negó que se tratara de su vida amorosa.

Más tarde, volvió a quedar en el centro de la polémica cuando denunció que “dejaron encerrada” a su perrita, un episodio que muchos vincularon con Parise. Sin embargo, una vez más, optó por el silencio.

Finalmente, fue la propia Karina quien confirmó la separación y, según allegados, esta vez la decisión es definitiva.

El gesto que no pasó desapercibido

El nuevo capítulo en esta ruptura llegó con un movimiento claro en redes: Jelinek borró todas las fotos en las que aparecía con Flor Parise. Un gesto contundente que sus seguidores interpretaron como el cierre total de la relación.

Una historia que no llegó al altar

Karina y Flor se conocieron en 2017 mientras trabajaban juntas. Lo que comenzó como una amistad se transformó en romance en 2019. Aunque en un principio mantuvieron el vínculo en secreto, con el tiempo se consolidaron como pareja e incluso llegaron a proyectar casarse.

Sin embargo, los celos y las diferencias personales habrían sido claves en el desgaste del vínculo. A pesar de los planes de boda, el amor no resistió y ambas decidieron tomar caminos separados.