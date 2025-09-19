Karina Jelinek sorprendió a sus seguidores al anunciar que está nuevamente soltera.

La modelo y conductora confirmó el final de su relación con Florencia Parise, con quien compartió seis años de pareja y hasta tenía planes de casamiento.

La noticia llegó después de meses de rumores y señales de crisis. “Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”, escribió Karina en sus redes sociales, dejando en claro que la separación es un hecho y que no hay vuelta atrás.

Se terminó el amor: los indicios que anticiparon la ruptura

La relación entre Jelinek y Parisé venía atravesando momentos difíciles desde hace tiempo. En junio, Karina publicó una historia en la que hablaba de “una persona tóxica” de la que quería alejarse, aunque luego borró el mensaje y negó que estuviera relacionado con su vida amorosa.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

Poco después, la modelo volvió a estar en el centro de la polémica al denunciar que “habían dejado encerrada” a su perrita, una situación que muchos vincularon con Parisé. Sin embargo, una vez más, Karina optó por retractarse y no dio más detalles.

Ahora, la confirmación de la ruptura salió directamente de la boca de Jelinek. Según personas cercanas a la pareja, esta vez la decisión sería definitiva.

Una historia de amor que no llegó al altar

Karina Jelinek y la productora Florencia Parisé se conocieron en 2017, cuando trabajaron juntas. En ese momento, Parisé estaba casada y la modelo venía de varias decepciones amorosas, por lo que no quería saber nada con el amor.

Con el tiempo, la amistad se transformó en algo más y, en 2019, comenzaron una relación que al principio mantuvieron en secreto. Para 2023, la pareja ya se mostraba consolidada, aunque preferían mantener un perfil bajo.

Foto: Ciudad Magazine/Movilpress.

Según trascendió, los celos habrían sido un factor clave en el desgaste del vínculo. A pesar de los planes de boda y los años compartidos, la relación no resistió y cada una tomó su camino.