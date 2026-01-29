Un video que se viralizó en redes sociales volvió a poner en agenda un episodio incómodo que vivió Karina Jelinek durante un evento en Punta del Este.

Las imágenes, difundidas por Farándula Show, muestran el momento exacto en el que un hombre se acerca de manera inesperada a la modelo en pleno desfile y genera una situación de tensión que fue analizada en Arriba América.

Captura de Arriba América.

¿UN HOMBRE INTENTÓ BESAR A KARINA JELINEK A LA FUERZA?

Al referirse al hecho, Sofía Macaggi relató con detalle lo ocurrido: “Karina fue a este evento y un hombre se le acerca. Primero le saca una chalina que ella tenía y después le da un beso sin su consentimiento".

“Karina no entiende muy bien lo que pasa, el beso queda detrás de la chalina. Se incomoda, pero ella tenía que seguir trabajando, tenía que seguir con las fotos de prensa del evento. Había mucha gente”, describió la periodista de América.

“Ella se enojó. Y me sorprende la naturalización, porque Karina mira para los costados como diciendo ‘¿nadie va a intervenir?, ¿nadie me va a ayudar?’. Habla de una vulnerabilidad”, apuntó la periodista Verónica Rosales.

Para cerrar el análisis del video viral, el conductor Guillermo Favale fue contundente y calificó al protagonista del episodio como “un desubicado”, cuestionando la actitud del hombre y la falta de reacción inmediata ante una situación claramente incómoda para la modelo.