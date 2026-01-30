Un video filmado durante un desfile en Punta del Este generó una ola de indignación en los últimos días cuando comenzó a circular por redes sociales y programas de televisión.

Las imágenes mostraban a Karina Jelinek junto a su pareja, Flor Parise, en la zona del parador de Playa Brava, cuando un hombre se acercó de manera aparentemente sorpresiva.

El ángulo confuso de la filmación hizo parecer que el sujeto intentaba besarla a la fuerza, lo que desató acusaciones de acoso sexual e incluso intento de abuso.

En el programa Lape Club Social (América TV), el periodista Mauro Szeta introdujo el tema con contundencia: “Es abuso, es acoso. ¿Qué pasó con Karina Jelinek?”, mientras que Martín Salwe advirtió: “Van a ver un momento muy incómodo. Puede enmarcarse en un caso de intento de abuso sexual”.

LA ACLARACIÓN TAJANTE DE JELINEK: “ES UN AMIGO, ME PRESTÓ SU CHAL”

Ante la repercusión mediática y las acusaciones que circularon, Karina Jelinek decidió romper el silencio y eligió PrimiciasYa para dar su versión de los hechos de manera exclusiva.

La modelo fue contundente al desmentir las interpretaciones: “No fue así. Pareció eso desde el ángulo en el que me filmaron los hechos, pero es un amigo de amigos en común. Yo estaba por desfilar y justo lo vi; me prestó su chal y me saludó rápido antes de que desfilara. No sé por qué salieron a decir todo eso. Gracias por preguntar”, explicó la figura.

Foto: Ciudad Magazine/Movilpress.

EL ANÁLISIS TELEVISIVO QUE GENERÓ INDIGNACIÓN ANTES DE LA ACLARACIÓN

Antes de que Jelinek pudiera aclarar lo sucedido, el video había sido analizado al detalle en diversos programas. En Lape Club Social, el panelista describió la secuencia señalando: “La chapa este hombre de camisa celeste y gafas”, y precisó que, según información que habían recibido de la abogada de la modelo, el sujeto habría intentado besarla sin su consentimiento.

Karina Jelinek en la pileta. (Foto: Instagram/@karijelinek).

La situación provocó una ola de indignación tanto en el estudio como entre los televidentes que siguieron el programa. Szeta volvió a tomar la palabra para subrayar lo que consideraba la gravedad del episodio: “Es un acoso de acá a la China”, afirmó, y hasta comparó la situación con otros casos mediáticos: “Me hace acordar a lo que discutíamos sobre Julio Iglesias”.