La sorpresiva venta de Mandarina al Grupo Octubre dejó a Beto Casella en una situación incómoda, y este jueves la figura de América recibió una oferta del socio de Guido Kaczka.

“Beto Casella entró en Kuarzo para tener una reunión con Martín Kweller, uno de los dueños de Kuarzo con Guido”, contó Juan Etchegoyen en Nuevo Día.

Luego, el panelista de Nuevo Día aclaró: “El motivo es que BTV lo produce Mandarina, que fue adquirida por los propietarios de el nueve, pero como Beto tiene contrato con América conversó con el pope de la industria”.

En Puro Show revelaron la reacción del conductor.

Por otra parte, Ignacio Rivarola habló con el propio Casella para Puro Show, quien admitió qué le propusieron tras una hora y media de conversación: “Me ofrecieron más de un formato de TV y además un programa radial”.

En este caso, Rivarola enfatizó que no necesariamente Beto Casella se quede en América pese al contrato: “No está definido”.

El enroque entre América y el nueve

Los movimientos se dan porque así como Mandarina se haría cargo de poner al aire cinco ciclos en el nueve, a su vez Kuarzo abanonará la señal de Colegiales para llevar sus éxitos a la emisora de Palermo.

Carolina Wyler y Beto Caseell. (Foto: Movilpress).

La diferencia es que mientras Mandarina quedará cautiva de Canal 9, Kurzo mantendrá programas repartidos en Telefe, eltrece y América.