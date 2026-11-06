La expectativa por la llegada del Papa León XIV a Buenos Aires generó situaciones insólitas entre los vecinos de la ciudad. Una de ellas fue la que vivió Pilar, conocida como Mamarula en redes sociales, quien reveló en el programa Lape Club Social que le ofrecieron 30 mil dólares para alquilarle su balcón y así poder ver el paso del Sumo Pontífice.

El departamento de Mamarula está ubicado sobre Avenida del Libertador, en una posición estratégica: desde su balcón de 12 metros de largo se puede ver el escenario principal, el río y el inicio del recorrido papal, que parte desde Olleros hasta el Monumento de los Españoles. “Es una vista soñada, privilegiada”, describieron en el programa.

Le ofrecieron 30 mil dólares para ver al Papa León XIV desde su balcón (Foto: captura de América).

CÓMO FUE LA PROPUESTA PARA ALQUILAR EL BALCÓN

Durante la entrevista, Pilar contó que la oferta le llegó de manera inesperada. “Me llegó un mensaje por WhatsApp, como reenviado, de esos que mandan a varios. Decía que una familia extranjera venía en avión privado y buscaba departamento para alquilar por 30 mil dólares”, relató.

Le ofrecieron 30 mil dólares para ver al Papa León XIV desde su balcón (Foto: captura de América).

La propuesta no vino a través de inmobiliarias ni redes sociales, sino directamente por mensaje. “No era para mí sola, era un reenvío a varias personas”, aclaró. A pesar del monto, Pilar aseguró que no piensa alquilar el balcón y advirtió sobre posibles estafas en este tipo de operaciones.

EL OPERATIVO Y LA EXPECTATIVA POR LA VISITA PAPAL

El programa mostró en vivo la vista desde el departamento, donde ya se preparan los stands, pantallas y equipos de audio para quienes se acerquen a la zona. El recorrido del Papa León XIV comenzará en Olleros y seguirá por toda la avenida hasta el Monumento de los Españoles, por lo que los balcones con buena ubicación se volvieron codiciados.

Le ofrecieron 30 mil dólares para ver al Papa León XIV desde su balcón (Foto: captura de América).

Pilar también contó que, por los controles policiales, algunos vecinos tuvieron dificultades para circular por el barrio. “Me pararon y no me dejaron pasar”, relató eflejando el operativo especial que rodea la visita.

POR QUÉ RECHAZÓ LA OFERTA Y EL CONSEJO ANTE POSIBLES ESTAFAS

A pesar de la tentadora suma, Pilar fue tajante: “No lo voy a alquilar”. Además, recomendó estar atentos ante mensajes sospechosos y no caer en posibles engaños. “Ojo con las estafas”, advirtió en el aire.

Le ofrecieron 30 mil dólares para ver al Papa León XIV desde su balcón (Foto: captura de América).

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