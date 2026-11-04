Axel rompió el silencio y reveló una situación que lo golpeó tanto en lo profesional como en lo personal. En una entrevista con La Voz Córdoba, el cantante contó que había sido convocado para cantar en Córdoba ante el papa León XIV, pero que finalmente los organizadores decidieron dar marcha atrás después de que una vestuarista saliera públicamente a denunciarlo.

Lejos de esquivar la polémica, el artista se mostró molesto por lo ocurrido y apuntó contra el tratamiento mediático de las acusaciones que recibió. Según explicó, estaba especialmente entusiasmado con la posibilidad de participar del encuentro y había elegido Córdoba por encima de Buenos Aires: “Les voy a confesar algo que no dije en ningún lado porque no me preguntaron esto y es actual. Me habían llamado para cantar aquí en Córdoba, porque yo dije: ‘¿Dónde querés?’. Yo dije en Córdoba. Porque me encanta Buenos Aires, pero yo quería cantar en Córdoba para él”, comenzó diciendo.

Sin embargo, una denuncia pública habría cambiado los planes: “Y casualmente, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión y hoy en día le dan espacio a cualquier bol... diciendo cualquier barrabasada de cualquier persona sin verdad, sin fundamento”, disparó.

Foto: Captura de video de X (@LAVOZcomar)

Durante la entrevista, el cantante aclaró que no fue él quien decidió bajarse de la presentación, sino que fueron los organizadores quienes habrían optado por no avanzar con su participación después de que trascendiera la acusación: “Entonces la gente que estaba a punto de decir: ‘Che, Axel, ¿viene a cantar?’, ‘Che, no podemos, porque viste, si esta chica dice que Axel le debe plata...’”, relató sobre las conversaciones que habrían derivado en la decisión.

Además, explicó por qué la oportunidad tenía un significado especial para él. “Cuando me hablan de León XIV, el vínculo con Perú que tiene tan profundo, yo que voy a Perú todo el tiempo a tocar, que tengo mucho público en Perú, que vamos a ir a Perú. Ese país era una emoción enorme cantar en Córdoba para él”, expresó.

Aunque reconoció que la decisión le dolió, aseguró que comprende la postura de quienes organizaron el evento: “Me parece que tengo 27 años de camino con la música y saben quién soy, ¿no? Entonces, me dolió, me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada”.

Foto: Instagram (@pontifex)

Pero el momento más explosivo llegó cuando Axel habló de las medidas que piensa tomar frente a las declaraciones públicas de la mujer: “Yo la voy a contrademandar penalmente. Esto no puede quedar así como si, ah, la gente sale a hablar y dice cualquier cosa”, advirtió.

El cantante también cuestionó que se difundan acusaciones sin que exista una denuncia judicial que las respalde: “No hay ningún caso. Es una denuncia mediática. Si vos vas a denunciar algo, andá a la Justicia como corresponde”, sostuvo.

“No hay ningún caso. Es una denuncia mediática. Si vos vas a denunciar algo, andá a la Justicia como corresponde”.

En ese sentido, dejó en claro que no piensa dejar pasar lo sucedido y que solamente contemplaría otra salida si la mujer se retracta: “Salvo que se retracte y diga: ‘Che, me equivoqué’, no sé. No, pero yo la voy a contrademandar”.

Y cerró: “Insisto un poco con esto para que aprendamos también como sociedad y también nosotros, los medios, que somos comunicadores, no ser tan débiles frente a lo que pasa hoy, cargado de mentiras, porque nos hace flaquear y bajar la guardia a todos”.

“Yo la voy a contrademandar penalmente. Esto no puede quedar así como si, ah, la gente sale a hablar y dice cualquier cosa”.

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AXEL ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL RECLAMO DE SU EXVESTUARISTA

Axel salió a responder públicamente después de que Griselda, una exvestuarista que trabajó durante varios meses con él, reclamara una supuesta deuda económica y relatara en LAM una situación que, según aseguró, la habría hecho sentir incómoda.

El cantante rechazó categóricamente esa última versión y explicó que el conflicto originalmente estaba relacionado con una diferencia económica por prendas que, según la exempleada, no fueron devueltas. Ahora, además, reveló que sus abogados analizan avanzar con una contrademanda.

En diálogo con Pilar Smith, el artista aseguró que conoce a Griselda desde que era adolescente y que la situación lo afectó personalmente por el vínculo que mantuvieron durante años: “Trabajamos diez meses y después surgió una diferencia económica con la persona de mi equipo que manejaba esos pagos. Ella decía que se le debía una plata y desde mi equipo me decían otra cosa. Yo estaba completamente ajeno a esa discusión”, explicó.

Axel volverá a dar un recital después de que archivaran la causa por abuso en su contra: Será en un estadio en septiembre

Según su relato, el conflicto tomó otra dimensión hace aproximadamente un mes y medio, cuando recibió una carta documento y posteriormente participaron de una mediación: “Un reclamo que originalmente era de dos millones y pico termina convirtiéndose en un pedido de 100 millones, incorporando además una supuesta situación de incomodidad conmigo, un comportamiento inapropiado. Eso lo niego categóricamente”, sostuvo.

El cantante también confirmó que su equipo legal analiza cuáles serán los próximos pasos frente al reclamo: “Mis abogados incluso están evaluando una contrademanda por una posible extorsión por la manera en que se vinculó ese reclamo económico con esta acusación”, afirmó.

Crédito: LAM

Pese al enfrentamiento, dejó en claro que está dispuesto a resolver cualquier monto que efectivamente haya quedado pendiente de la época en la que trabajaron juntos: “Si existe una deuda real la quiero pagar. Dije: ‘Díganme cuánto quedó pendiente y me ocupo yo personalmente y reconozcamos incluso el tiempo transcurrido’”, señaló.

Sin embargo, marcó un límite frente a la cifra que, según su versión, actualmente forma parte del reclamo: “No quiero deberle un peso a nadie que haya trabajado conmigo. Lo que no voy a hacer es aceptar un reclamo de 100 millones asociado a una acusación que niego absolutamente”.

Finalmente, reconoció que el conflicto también lo golpeó desde lo personal por la relación previa que mantenía con su exvestuarista: “Me duele porque yo a esta chica la quería, conocí a su familia y vi crecer a su hijo”.