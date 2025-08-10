En 2019 Axel fue acusado de abuso sexual simple, y durante tres años vivió una auténtica pesadilla durante la cual se fue deteriorando incluso la relación con Delfina Lauría, la madre de sus cuatro hijos, de quien se separó tras ser sobreseído.

“Me sentía incómodo con ella”, dijo en su momento Axel sobre la situación que vivió con su ex durante todo el tiempo que duró el proceso judicial, pero este domingo en Almorzando con Juana Viale dejó sin palabras a la conductora al afirmar que agradeció que su madre no estuviera con vida en ese momento.

Todo comenzó cuando Axel recordaba que hasta el año pasado participaba en un reality en Ecuador que grababa de domingo a jueves, y que eso lo obligaba a tomarse cinco aviones para hacer una combinación que le permitiera llegar a Traslasierra (Córdoba) para ver a sus hijos solo el viernes y parte del sábado.

AXEL RECORDÓ EL TRAUMÁTICO PROCESO JUDICIAL QUE VIVIÓ TRAS SER ACUSADO DE ABUSO Y AGRADECIÓ QUE SU MAMÁ YA HUBIERA FALLECIDO

La charla derivó en lo que vive un artista como persona. “Hay que empezar a tomar conciencia que detrás de un artista que elige ser público hay un montón de personas. Si mis hijos son chiquitos y tienen redes sociales y escuchen algo que no es verdad, les puede hacer un daño para toda la vida”, sentenció.

“Cuando fue lo de mi denuncia, que voy a aclarar que fue una, (…) y se terminó porque era inocente. Fue la única vez en mi vida que agradecí que mi mamá no esté viva. Porque dije ‘si mi mamá estaba viva, la matan’. ¿Y quién arregla eso después? La debilidad que tenía conmigo mi vieja, que su John Lennon, y me amaba y todo”, recordó, visiblemente conmovido.

“Cada avión que tomaba, hablaba con mi mamá al despegar y al aterrizar”, recordó, “Yo digo que a mi mamá la hubiesen matado. ¿Y quién arreglaba eso después? Y después no le importa a nadie porque ‘no es personal, Axel, tranquilo’. Lo que diga un periodista de espectáculos no es personal, es porque vende”, cerró Axel.

