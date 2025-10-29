Axel sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del video oficial de “Solo tu voz”, una colaboración muy especial junto a la reconocida cantante española Rozalén.

El estreno llega en un momento clave para el músico argentino, que está celebrando sus 25 años de carrera con una gira internacional que lo lleva de vuelta a los escenarios de España después de siete años de ausencia.

La canción es una balada intensa y emotiva, con letra escrita por el propio Axel, que habla sobre ese instante único en el que el amor detiene el tiempo y lo transforma en algo eterno.

“Solo tu voz celebra ese instante en que el amor detiene el tiempo y lo vuelve eterno. ¡Una declaración de vida!”, expresó el artista al presentar el tema.

La química entre Axel y Rozalén se siente en cada verso, fusionando dos estilos y sensibilidades que logran conmover a públicos de ambos continentes.

Un reencuentro esperado con el público español

El estreno del video coincide con la tercera etapa del “25 Tour”, la gira con la que Axel festeja su trayectoria y que ya pasó por Argentina, Chile, Uruguay y Perú.

Ahora, el cantante desembarca en España con 14 fechas confirmadas en ciudades como Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia y Tenerife, entre otras.

“Después de tantos años de espera llegó el momento de reencontrarnos. Una gira íntima, soñada, abrazarnos con cada canción, mirarnos de cerca y vivir noches que van a quedarse grabadas en el alma”, declaró Axel, mostrando la emoción que le genera volver a compartir su música con el público español.

Un show íntimo y lleno de clásicos

Los conciertos de Axel en España tendrán un formato íntimo, pensado para el contacto directo con sus fans.

El repertorio incluye versiones renovadas de sus grandes éxitos como “Amo”, “Te voy a amar”, “Celebra la vida” y sus más recientes sencillos, además de las canciones de su álbum “Vuelve”, que fue nominado a los Premios Gardel como Mejor Álbum Artista Pop.

La colaboración con Rozalén y el regreso a los escenarios europeos marcan un nuevo capítulo en la carrera de Axel, que sigue emocionando con su música y su mensaje de amor.