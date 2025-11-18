Axel volvió a dejar su huella en la música internacional. El reconocido cantautor argentino cerró anoche su gira por España con un show cargado de emoción en Tenerife, y se convirtió en el primer artista argentino en realizar 14 conciertos consecutivos en ese país.

Después de siete años sin pisar escenarios españoles, Axel regresó con su “25 Tour”, una gira especial para celebrar sus 25 años de trayectoria. Durante más de tres semanas recorrió la península y se reencontró con un público que lo esperaba con los brazos abiertos.

Foto: prensa Axek

Un reencuentro esperado y noches llenas de magia

El formato elegido fue íntimo y cercano, con un repertorio repleto de clásicos que forman parte de la memoria colectiva de la música hispana. Axel demostró una vez más su conexión única con el público español, que lo acompañó en cada ciudad.

Uno de los momentos más destacados de la gira fue el show en Madrid, donde Axel compartió escenario con figuras como Antonio Carmona, Gonzalo Hermida, Merce Cañas, María Parrado, Thalía Garrido y Karla Grunewaldt. Juntos, regalaron una noche mágica que quedará en el recuerdo de todos los presentes.

En otras fechas, también se sumaron artistas invitados como Ariann Music, Carmen Ferre, Adriana Moreno (Puerto Rico) y los argentinos Ani Baires y Caetano Hyland, aportando diversidad y talento a cada presentación.

Foto: prensa Axek

Un lazo fuerte con España y nuevos proyectos

El vínculo de Axel con España siempre fue especial. A lo largo de su carrera, colaboró con grandes nombres como Vanessa Martín, David Bustamante, Dani Martin y Rozalén. Justamente con Rozalén estrenó recientemente el video de “Solo tu voz”, tema incluido en su último disco “Vuelve”.

Esta gira significó mucho más que una serie de conciertos: fue la oportunidad de volver a conectar con el público que lo acompañó desde sus primeras visitas y de celebrar juntos un cuarto de siglo de canciones, historias y emociones compartidas.

Axel cerró su paso por España celebrando la música y la vida, y dejando claro que su historia con el público español todavía tiene muchas páginas por escribir.