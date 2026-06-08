La despedida de Carlos “Indio” Solari continúa generando una profunda conmoción entre miles de seguidores que durante el fin de semana se acercaron al Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda, para darle el último adiós a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Una vez finalizado el multitudinario velatorio, la familia del artista publicó un extenso comunicado en las redes sociales oficiales del músico. Allí no solo agradecieron las muestras de afecto recibidas durante las últimas horas, sino que además compartieron un detalle desconocido sobre los momentos previos a su muerte.

LA ÚLTIMA SEÑAL DEL INDIO SOLARI ANTES DE MORIR

Según reveló su entorno, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó encendidos algunos de los equipos que utilizaba habitualmente en su estudio de música ubicado en su casa de Parque Leloir.

“Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse”, expresaron sus familiares. Luego detallaron que el músico dejó prendido el equipo Marshall de su guitarra y también el sistema de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba.

Para quienes compartieron su intimidad, ese gesto tuvo un significado especial. “Nos sugirió así que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese”, señalaron.

El emotivo mensaje de la familia del Indio Solari tras el velatorio: la señal que dejó antes de morir. Crédito: X

El mensaje concluyó con un pedido directo a los seguidores que durante décadas acompañaron su carrera: “Que su música no pare nunca más”.

EL ADIÓS MASIVO AL INDIO SOLARI EN AVELLANEDA

En el mismo texto, la familia confirmó el cierre del velatorio del Indio Solari realizado en Villa Domínico y destacó la enorme convocatoria que reunió a miles de personas bajo la lluvia para despedir al artista.

“Ya está, ahora la lluvia nos manda a todos a casita. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron”, escribieron.

Además, eligieron recordar una de las frases más emblemáticas de la obra del músico, perteneciente a la canción “Gualicho”. “Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces”, expresaron.

Sin embargo, reconocieron que la ausencia del cantante tendrá un impacto que perdurará en el tiempo. “Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”, concluyeron.