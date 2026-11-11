El papa León XIV y Florencia de la Ve. (Foto: IG y Ciudad)

“Claramente estamos viviendo un cambio de época”, reconoció Florencia de la Ve tras escuchar la misa de León XIV.

En diálogo con Ciudad después de participar de la ceremonia que el Papa ofició el lunes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, la referente del colectivo LGTBQ+ se explayó a fondo.

“El papa Francisco tuvo la valentía de llevar la palabra de Cristo a lugares que durante mucho tiempo parecían impensados. Abrió puertas, tendió puentes y, sobre todo, nos recordó que el amor de Dios no excluye a nadie”, elogió a Jorge Bergoglio.

Florencia de la Ve junto a sus hijos, Isabella y Paul, y Pablo Goycochea, su esposo. (Foto: @flordelave)

“Para mí, como mujer trans, estar ahí junto a mi marido y mis hijxs tiene un significado profundamente emocionante”, enfatizó.

“Porque conozco la historia de discriminación y rechazo de cerca como que nuestro colectivo, incluso desde sectores de la propia Iglesia. Y por eso siento que este momento tiene un valor histórico y simbólico enorme”, aseveró al responder apenas llegó a su hogar.

Florencia de la Ve y Pablo Goycochea con sus hijos, Isabella y Paul en la misa de León XIV en Palermo. (Crédito: RS Fotos)

Flor de la Ve habló tras el escándalo de la carpa vip

Por otra parte, Flor se refirió al escándalo en su posteo: “Fui en calidad de invitada por el gobierno de la Ciudad, es cierto. Pero no tuvimos acceso a ninguna carpa VIP, ni compartimos el sector donde se encontraban los dirigentes políticos”.

Flor de la Ve posteó tras la misa de León XIV. (Foto: @flordelave)

“Que una familia diversa como la nuestra tenga un lugar en una celebración de la Iglesia católica en nuestro país no es un detalle menor. Es un gesto de enorme valor simbólico y político”, puntualizó.

Flor de la Ve posteó tras la misa de León XIV. (Foto: @flordelave)

“También representa una conquista en una historia que, para las personas LGBT+ estuvo marcada durante demasiado tiempo por la exclusión, la condena y el rechazo”, concluyó.