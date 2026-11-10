La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, conmocionó al mundo de la música este martes 10 de noviembre. Tenía 76 años y había sido una de las figuras centrales en la construcción de la identidad de la emblemática banda de cumbia santafesina.

Su fallecimiento llega en un momento de profundos cambios para el grupo, que durante el último tiempo atravesó la salida de Rubén “Cacho” Deicas y, meses después, el retiro de Camino de los escenarios por cuestiones de salud y edad.

En ese contexto, en mayo pasado, Marcos Camino Jr., hijo del músico y acordeonista de la banda, junto a los nuevos vocalistas Pablo López y Lucas Delfratte, dialogaron con Ciudad Magazine sobre el presente de Los Palmeras, el peso de continuar una historia de más de cinco décadas y la responsabilidad de mantener vivo un legado musical.

En aquella entrevista, los músicos dejaron definiciones sobre el futuro del conjunto que hoy adquieren una nueva dimensión.

La banda de cumbia santafesina mantuvo una íntima charla con Ciudad.

“Los Palmeras son una marca registrada”: el legado de Marcos Camino

Lejos de pensar los cambios como un final, los integrantes remarcaron la importancia de preservar la identidad que convirtió al grupo en uno de los más populares de la música tropical argentina.

“Los Palmeras son una marca registrada. Hace 50 años que hacen bailar a la gente, transmiten alegría, son la familia, el cumpleaños, el pueblo”, definieron durante la charla con Ciudad.

Y dejaron en claro que, pese a las modificaciones en su formación, había algo que no estaban dispuestos a resignar: “El estilo es inconfundible y vamos a seguir manteniendo esa línea musical”.

El año más difícil en la historia de Los Palmeras

Durante la entrevista, los músicos también se refirieron al complejo escenario que había atravesado la agrupación, especialmente después de la salida de Rubén “Cacho” Deicas, otra de las figuras fundamentales de su historia.

“Fue un año complicado por todo lo que pasó públicamente”, reconocieron.

Sin embargo, prefirieron mantenerse al margen de las diferencias y evitar tomar partido en el conflicto: “Por respeto tanto a Marcos como a Rubén. Para nosotros son referentes e íconos de la cumbia”.

“Los zapatos que dejó Rubén son muy grandes”: la comparación con Cacho Deicas

Uno de los momentos más sinceros de la entrevista llegó cuando hablaron sobre el desafío que implicaba incorporar nuevas voces a una banda identificada durante décadas con el registro inconfundible de Deicas.

“Rubén es la voz de la cumbia santafesina”, afirmaron.

También reconocieron que reemplazar a una figura de semejante trayectoria no era una tarea sencilla: “Los zapatos que dejó Rubén para Lucas y Pablo son muy grandes”.

Aun así, lejos de verlo solamente como una presión, explicaron que ese desafío funcionaba como un incentivo para superarse: “Ese cosquilleo en la panza ayuda a autoexigirse y estar a la altura”.

Marcos Camino Jr. y la apuesta de Los Palmeras a una nueva generación

En plena etapa de renovación, la banda también buscaba acercarse a públicos más jóvenes y explorar nuevas colaboraciones musicales.

Uno de los lanzamientos de ese período fue “Sexy”, junto a Sasha Ferro, una propuesta que combinó la identidad tropical del grupo con nuevos sonidos y figuras del universo digital.

“La idea de esta nueva generación tiene que ver con estar actualizados con artistas urbanos, influencers y creadores de contenido”, explicaron.

Además, adelantaron que tenían en carpeta nuevas colaboraciones con músicos urbanos, folkloristas y creadores digitales.

“La esencia sigue siendo la misma”: cómo imaginaban el futuro de Los Palmeras

Más allá de las incorporaciones y las fusiones musicales, los integrantes insistieron en que la intención era evolucionar sin perder aquello que había convertido a Los Palmeras en una marca reconocible en todo el país.

“La esencia sigue siendo la misma sin cambiar el estilo, pero aggiornándose a nuevos mercados”, remarcaron.

Como ejemplo, recordaron que el grupo ya había experimentado con propuestas que rompían los límites tradicionales del género, como su recordada presentación junto a la Filarmónica de Santa Fe.

El legado de Marcos Camino forma parte de la historia de Los Palmeras y de la cumbia santafesina.