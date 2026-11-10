Lali Espósito volvió a demostrar que no le teme a los cambios y sorprendió a sus seguidores con una transformación de imagen que no pasó inadvertida. La cantante dejó atrás su larguísima melena negra, que durante mucho tiempo fue parte de su sello personal, y se animó a un corte de pelo radical.

A través de sus redes sociales, la artista mostró el paso a paso de su cambio de look con un impactante antes y después. En las primeras imágenes se la ve sentada en la peluquería, mientras su estilista trabaja sobre su abundante cabellera.

Pero la sorpresa llegó con el resultado final: Lali apareció con el pelo cortito, un corte desmechado y con mucho movimiento, flequillo abierto y mechones que enmarcan su rostro. Un estilo moderno, con aire rockero y mucha personalidad.

Foto: Captura de video de Instagram (@lali)

La transformación fue contundente: de su larguísimo pelo negro a un corte corto que le da una imagen completamente diferente, sin perder su impronta audaz.

Fiel a su estilo camaleónico, Lali volvió a jugar con su imagen y dejó en claro que está dispuesta a reinventarse una vez más. ¡Cambio de look y de impacto!

Foto: Captura de video de Instagram (@lali)

Foto: Captura de video de Instagram (@lali)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA CHINA SUÁREZ QUEDÓ AFUERA DE LA BODA DE LALI ESPÓSITO, PERO ALGUIEN DE SU CÍRCULO ÍNTIMO ESTUVO EN PRIMERA FILA

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tuvo una lista de invitados tan exclusiva como comentada. Este fin de semana, la pareja celebró su unión en una casona de San Telmo, rodeada de familiares y amigos muy cercanos. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó inadvertida: la de Eugenia “la China” Suárez.

Entre los invitados estuvieron Peter Lanzani, Benjamín Rojas y Cande Vetrano, compañeros de aquella época en la que Lali y la China compartían amistad y protagonismo. Pero hubo un nombre que llamó especialmente la atención por su vínculo con ambas: Juanma Cativa.

Se trata nada menos que del estilista de máxima confianza de la China Suárez y gran amigo, quien desde hace años acompaña a la actriz en sus cambios de look, producciones y distintas aventuras personales. Pero esta vez su trabajo lo llevó directamente al gran día de Lali.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juanmacativa) Por: Fabiana Lopez

Juanma no solo estuvo presente en el casamiento, sino que tuvo un rol especial: fue el encargado de peinar a la novia para una de las noches más importantes de su vida. Pero su participación no terminó con el trabajo. El estilista también disfrutó de la fiesta y decidió compartir parte de la celebración con sus seguidores de Instagram.

En una de sus historias publicó una selfie en blanco y negro en la que se lo veía luciendo una de las remeras de souvenir que recibieron los invitados. El detalle que llamó la atención fue la inscripción estampada en la prenda: “Yo fui al casamiento del novio de Lali”. Una frase con humor que rápidamente se convirtió en uno de los detalles más comentados de la boda.

Las imágenes del casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @lali)

Aunque no hay indicios de que la foto haya generado algún conflicto, el cruce no deja de ser llamativo por la historia que une a las protagonistas. Lali y la China supieron ser amigas y compartir una etapa muy importante de sus carreras, pero hoy sus caminos están claramente separados.