El último viernes, Mauro Icardi y Martín Migueles se encontraron cara a cara en la famosa “casa de los sueños”, durante un episodio que involucró a una de las hijas de Wanda Nara. Según contó Rodrigo Lussich en el programa Intrusos, el cruce estuvo marcado por frases directas y un clima de tensión.

Migueles, el actual novio de Wanda, le habría dicho a Icardi: “Yo te hablo bien, soy un muchacho grande, me crié en la calle, no soy ni L-Gante ni Maxi López, así que cualquier cosa que tengamos que arreglar, la arreglamos, si no la arreglamos de otra manera”.

La versión del lado de Mauro Icardi del nuevo escándalo en La casa de los sueños (Foto: Instagram/@lapostadelespectáculo).

La frase de Migueles, según el conductor del programa de América, fue interpretada por Icardi como una amenaza. “Es ahí donde se da por amenazado”, dijo Lussich dejando en claro que el futbolista se habría sentido intimidado por la actitud del novio de Wanda.

EL CONTEXTO DEL ENCUENTRO ENTRE ICARDI Y MIGUELES

El episodio se habría dado en medio de una situación familiar delicada, con una de las hijas de Wanda Nara como protagonista. La tensión entre Icardi y Migueles se hizo evidente en el intercambio, donde ambos dejaron en claro sus posturas.

Migueles insistió en que no era “ni elegante ni Maxi López”, marcando distancia con el pasado de Wanda y mostrando una actitud frontal. Icardi, por su parte, interpretó el mensaje como una advertencia y se sintió amenazado.

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