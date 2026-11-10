Julieta Ortega y su hermano, Martín, encontraron una forma original de mantener vivo el legado de su papá, Palito Ortega, llevándolo a objetos de todos los días. Los hijos del cantante lanzaron una tienda con remeras, bolsos y distintos accesorios inspirados en sus discos, películas y los momentos más icónicos de su carrera.

El emprendimiento nació este año y reúne diseños que recuperan fotos antiguas, tipografías y referencias a algunas de sus canciones más conocidas.

A través de la tienda online, los fanáticos pueden recorrer el catálogo, conocer los modelos disponibles y hacer sus compras directamente por internet.

Las prendas inspiradas en Palito que venden Martín y Julieta Ortega (Foto: Instagram @palitoortegatienda)

LAS REMERAS RETRO Y LOS ACCESORIOS INSPIRADOS EN PALITO ORTEGA

Entre los productos que más se destacan aparecen las remeras con estampas de estilo vintage. Hay modelos con nombres como “Internacional”, “Impacto” y “Magnetismo”, que toman elementos de distintas etapas de la carrera del artista. Las prendas combinan retratos, fotografías de archivo y diseños gráficos que remiten a la época en la que Palito se convirtió en uno de los grandes ídolos populares.

Las prendas inspiradas en Palito que venden Martín y Julieta Ortega (Foto: Instagram @palitoortegatienda)

La idea fue recuperar esas imágenes históricas y darles una nueva vida en prendas actuales, sin necesidad de copiar los looks que el cantante usaba en los años 60 y 70. La colección también incluye referencias a su paso por el cine argentino y a diferentes momentos de su trayectoria artística.

Las prendas inspiradas en Palito que venden Martín y Julieta Ortega (Foto: Instagram @palitoortegatienda)

Además de las remeras, la tienda ofrece accesorios con guiños a su música. Uno de ellos es un bolso llamado “Sabor a Nada”, en homenaje a una de sus canciones más recordadas. También hay otros diseños inspirados en antiguas portadas de discos, afiches y fotografías promocionales.