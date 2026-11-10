La misa que el papa León XIV encabezó en el Monumento de los Españoles, en Palermo, terminó con una inesperada polémica entre Jorge Rial y Yanina Latorre. El periodista apuntó contra la conductora después de ver una de sus historias de Instagram y la acusó de haberse robado sándwiches durante el encuentro religioso.

Todo comenzó cuando la conductora compartió una fotografía en la que se veía una medialuna rellena de jamón y queso y parte de un sándwich, junto a su cartera. La imagen correspondía a la comida que había en el sector exclusivo donde estuvieron las figuras del espectáculo. Rial decidió replicar la publicación en sus redes sociales y acompañarla con un comentario explosivo.

Jorge Rial acusó a Yanina Latorre de robar sandwiches en la misa del papa León XIV (Foto: captura de Instagram).

“Esto comieron los famosos mientras al pueblo le costaba llegar para ver al Papa”, escribió el periodista en sus redes sociales junto a una imagen con un catering. “Se robaban los sándwiches”, agregó junto a una captura de la historia que compartió Yanina en su cuenta de Instagram durante la visita del papa León XIV.

Jorge Rial estalló por el trato que recibieron los famosos que fueron invitados a la misa del papa León XIV (Foto: captura de Instagram)

QUÉ CONTÓ YANINA LATORRE SOBRE LA CARPA VIP EN LA MISA DEL PAPA

Antes de la publicación de Jorge Rial, Yanina había relatado detalles de su participación en la misa durante su programa en El Observador: “Invitan a 300 personalidades que ellos consideran que tienen que invitar porque van a comunicar o van a ser parte”.

“Estaban Eduardo Feinmann, Juan Cruz Ávila, invitan gente que ellos consideran, no sé cuál es el parámetro de invitación. A mí me invitaron Jorge Macri y Belén (Ludueña), le agradecí a ella invitación”, agregó la periodista.

Sobre la carpa para los invitados, la conductora detalló: “Cuando entrábamos habían unos salones armados para esperar un rato en los que había agua, café, un brunch, puestos de hidratación y de comida para todo el mundo. Estaba bien organizado”.

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