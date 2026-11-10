Mauro Icardi se presentó a declarar este martes 10 de noviembre ante la Fiscalía tras la causa por presuntas lesiones leves correspondiente al último episodio con una de las menores. Sin embargo, según denunciaron sus abogados, hasta el momento no consiguieron que recibieran su versión de los hechos.

A través de un comunicado publicado por Francisco Oneto, uno de los representantes legales del futbolista, explicaron que buscaron que Icardi pudiera ejercer su derecho a declarar, tal como lo establece el artículo 162 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

El comunicado de la defensa de Mauro Icardi tras el último episodio en "la casa de los sueños" (Foto: captura de Instagram/@franoneto).

“Lejos de recibir esa declaración, hasta el momento sólo hemos obtenido evasivas. Nos resulta llamativo el trato desigual entre las partes”, expresaron los letrados en el documento, quienes pidierieron que se repeten las mismas garantías en ambas partes.

EL RECLAMO DE LA DEFENSA DE MAURO ICARDI A LA JUSTICIA

La defensa de Mauro Icardi hizo un reclamo sobre el tratamiento que, según ellos, recibió Wanda Nara y las dificultades que encontraron cuando el futbolista quiso brindar su testimonio de los hechos ocurridos el último viernes.

“Durante todo el fin de semana, la Fiscalía estuvo disponible para la denunciante, recibió sus declaraciones y dispuso medidas con notable celeridad. Hoy, en día y horario hábil, cuando quien quiere expresarse es el denunciado, aparecen formalismos y demoras burocráticas que sólo terminan afectando el derecho de defensa”, cuestionaron.

“No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato. La ley obliga al Ministerio Público Fiscal a actuar con criterio objetivo, también a favor del imputado, y la igualdad entre las partes no es un favor: es una garantía”, sostuvieron.

Mauro Icardi con la policía en su casa. (Foto: Instagram /yanilatorre)

Hacia el final del comunicado, la defensa de Mauro Icardi manifestó su preocupación por el avance de la investigación sin que todavía se haya incorporado su relato. Según señalaron, desde el comienzo de la causa se dispusieron medidas que “restringen severamente los derechos de Mauro Icardi” tomando como referencia una sola versión de los hechos.

“Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz”, advirtieron. Y concluyeron con una fuerte advertencia: “Si estas demoras persisten, recurriremos a todas las vías que la ley prevé para garantizar que Mauro Icardi sea escuchado”.

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