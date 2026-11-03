Los looks de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Dua Lipa y Callum Turner para sus bodas (Fotos: redes sociales).

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el último fin de semana y compartieron imágenes en sus redes sociales tras el evento íntimo en una casona de San Telmo. Entre los detalles que se fueron conociendo de la boda, sus looks despertaron comparaciones con otra pareja internacional: Dua Lipa y Callum Turner, quienes celebraron su boda en Italia durante junio de este año.

Tanto Pedro como Callum apostaron por trajes en tonos beige, una alternativa que se aleja del tradicional traje negro de novio y aporta una impronta más relajada y contemporánea. El periodista eligió un conjunto de sastrería cruzado, de corte amplio, con camisa blanca y sin corbata.

Las imágenes del casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @lali)

El actor británico, por su parte, también lució un traje beige de Jacquemus durante uno de los eventos de la celebración italiana, acompañado por una camisa blanca y anteojos de sol.

El primer look de Dua Lipa y Callum Turner en su boda (Fotos: redes sociales).

LOS VESTIDOS DE NOVIA DE LALI ESPÓSITO Y DUA LIPA: DOS ESTILOS DIFERENTES

En el caso de las novias, las elecciones tuvieron puntos de contacto, aunque con personalidades bien definidas. Lali se inclinó por un vestido de la firma Guevara Ocampo en tono blanco marfil de inspiración lencera, con breteles finitos, espalda descubierta y una silueta al cuerpo que se prolongaba en una pequeña cola.

Las imágenes del casamiento Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Instagram @lali)

Su diseño tiene reminiscencias del icónico slip dress de Narciso Rodriguez que Carolyn Bessette Kennedy eligió para su casamiento con John F. Kennedy Jr. en 1996, una pieza que se convirtió en un referente de la moda nupcial minimalista. Lali completó su estilismo con el pelo suelto, un velo y un beauty look natural.

Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr. en su boda (Foto: redes sociales).

Dua Lipa, en cambio, eligió un exclusivo diseño de Alta Costura de Chanel con bordados, cristales, plumas y una imponente cola, convirtiendose en la primera novia en llevar un vestido personalizado de Matthieu Blazy.

Dua Lipa en su boda con Callum Turner (Foto: Instagram).

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Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.su ceremonia principal en Sicilia. También lució un velo bordado y un accesorio de plumas en la cabeza.