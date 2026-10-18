Wanda Nara reafirmó su gusto por los estilismos llamativos con un look full animal print que llevó todas las miradas a su vestuario. La conductora de Masterchef Celebrity eligió un vestido largo con estampado de leopardo en tonos marrones, negros y beige, una combinación clásica que se convirtió en el eje de un outfit cargado de personalidad.

La prenda se destaca por su escote corazón, el diseño al cuerpo y las mangas tres cuartos, que dejan los hombros al descubierto. Además, tiene una abertura lateral que aporta movimiento y sensualidad, mientras que los detalles de pelo en el ruedo suman una terminación original y refuerzan el espíritu salvaje de la propuesta.

Wanda Nara apostó por un look full animal print (Foto: captura de Instagram).

LAS BOTAS BUCANERAS Y LOS ACCESORIOS QUE COMPLETARON EL LOOK DE WANDA NARA

Para completar el estilismo, Wanda Nara apostó por unas botas bucaneras de gamuza marrón, de caña alta y taco, que acompañaron la estética del vestido y estilizaron la silueta. La elección de un calzado en un tono neutro permitió mantener la atención en el estampado protagonista.

Wanda Nara apostó por un look full animal print (Foto: captura de Instagram).

Los accesorios también tuvieron un papel importante. La conductora sumó un cinturón de cuero marrón con hebilla metálica de inspiración vintage, que marcó la cintura y aportó un contraste de texturas. Completó el conjunto con un collar de lujo dorado de eslabones gruesos, detalles brillantes y un beauty look de impronta glam: cabello rubio suelto con ondas, maquillaje en tonos cálidos y labios nude.

ANIMAL PRINTI: EL ESTAMPADO QUE NUNCA PASA DESAPERCIBIDO

El look de Wanda Nara demuestra cómo llevar el animal print de pies a cabeza sin perder armonía. La clave estuvo en combinar el vestido estampado con botas en una gama cromática similar y accesorios que sumaron carácter sin competir con la prenda principal.

Con esta apuesta, la conductora volvió a elegir una de las tendencias más reconocibles de la moda: el estampado de leopardo. Versátil y audaz, puede convertirse en el protagonista absoluto de un outfit cuando se combina con siluetas definidas, tonos tierra y complementos de inspiración vintage.

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