Wanda Nara reafirmó su gusto por los estilismos llamativos con un look full animal print que llevó todas las miradas a su vestuario. La conductora de Masterchef Celebrity eligió un vestido largo con estampado de leopardo en tonos marrones, negros y beige, una combinación clásica que se convirtió en el eje de un outfit cargado de personalidad.
La prenda se destaca por su escote corazón, el diseño al cuerpo y las mangas tres cuartos, que dejan los hombros al descubierto. Además, tiene una abertura lateral que aporta movimiento y sensualidad, mientras que los detalles de pelo en el ruedo suman una terminación original y refuerzan el espíritu salvaje de la propuesta.
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LAS BOTAS BUCANERAS Y LOS ACCESORIOS QUE COMPLETARON EL LOOK DE WANDA NARA
Para completar el estilismo, Wanda Nara apostó por unas botas bucaneras de gamuza marrón, de caña alta y taco, que acompañaron la estética del vestido y estilizaron la silueta. La elección de un calzado en un tono neutro permitió mantener la atención en el estampado protagonista.
Los accesorios también tuvieron un papel importante. La conductora sumó un cinturón de cuero marrón con hebilla metálica de inspiración vintage, que marcó la cintura y aportó un contraste de texturas. Completó el conjunto con un collar de lujo dorado de eslabones gruesos, detalles brillantes y un beauty look de impronta glam: cabello rubio suelto con ondas, maquillaje en tonos cálidos y labios nude.
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ANIMAL PRINTI: EL ESTAMPADO QUE NUNCA PASA DESAPERCIBIDO
El look de Wanda Nara demuestra cómo llevar el animal print de pies a cabeza sin perder armonía. La clave estuvo en combinar el vestido estampado con botas en una gama cromática similar y accesorios que sumaron carácter sin competir con la prenda principal.
Con esta apuesta, la conductora volvió a elegir una de las tendencias más reconocibles de la moda: el estampado de leopardo. Versátil y audaz, puede convertirse en el protagonista absoluto de un outfit cuando se combina con siluetas definidas, tonos tierra y complementos de inspiración vintage.
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