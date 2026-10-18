Churrinches: cómo hacer en casa y en pocos pasos los clásicos palitos crocantes de panadería

Los churrinches son uno de esos clásicos de panadería que se destacan por su textura crocante, su forma retorcida y su sabor irresistible. Aunque muchas personas los conocen de vista, no todos saben cómo se llaman ni que pueden prepararse fácilmente en casa.
Cucinare compartió una receta de Gabo Colacioppo que permite recrear estos tradicionales palitos utilizando ingredientes habituales de cualquier cocina. La preparación combina una masa sencilla con un empaste de manteca y grasa que ayuda a conseguir su característica textura hojaldrada.
El secreto de estos churrinches caseros está en el plegado de la masa, el breve descanso en frío y la cocción a temperatura elevada. Con estos pasos, se obtiene una preparación dorada, liviana y crocante, perfecta para acompañar unos mates o servir en una picada.
Ingredientes
Para la masa
- 500 gramos de harina.
- 15 gramos de levadura.
- 25 gramos de azúcar.
- 15 gramos de sal.
- 250 cc agua.
Para el empaste
- 50 gramos de manteca.
- 50 gramos de grasa.
- Una cucharada de harina.
Procedimiento
1. Preparar la masa: colocar la harina, el azúcar y la sal en un bowl. Agregar la levadura y el agua, y mezclar hasta integrar todos los ingredientes y formar una masa homogénea.
2. Dejar reposar: colocar la masa en un recipiente previamente enharinado, cubrir con film o un repasador y dejar descansar entre 10 y 15 minutos en un lugar cálido.
3. Preparar el empaste: mezclar la manteca, la grasa y la cucharada de harina hasta conseguir una pasta uniforme. Reservar a temperatura ambiente, procurando que quede blanda, pero no líquida.
4. Estirar la masa: colocarla sobre una mesada enharinada y extenderla con un palo de amasar hasta formar un rectángulo.
5. Incorporar el empaste: distribuir la preparación de manteca y grasa sobre la masa y realizar un plegado en tres partes, como si se tratara de una carta.
6. Llevar al frío: envolver la masa plegada en film y colocarla en el freezer durante 10 minutos para que el empaste tome consistencia.
7. Formar los churrinches: retirar la masa del frío y estirarla hasta alcanzar aproximadamente medio centímetro de espesor. Cortar tiras de 2 centímetros de ancho y retorcerlas para darles su característica forma de espiral.
8. Hornear: distribuir los churrinches sobre una placa y cocinar en horno fuerte, entre 200 °C y 220 °C, durante 12 a 15 minutos, hasta que estén dorados y crocantes.
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