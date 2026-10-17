El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

Luego de atravesar una dura crisis durante 2026, la historia de amor entre Claudio “El Turco” García y Mariela Prieto tuvo su final feliz.

Después de más de 30 años de relación y un hijo en común, Yamil García, la pareja dio un paso decisivo y coronó su historia con una boda.

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto

La ceremonia se celebró este 17 de octubre en el imponente Palacio D’Or Eventos, en Parque Leloir, y reunió a familiares, amigos y varias figuras del espectáculo.

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

Entre los famosos que dijeron presente estuvieron los ex participantes de Gran Hermano, Tamara Paganini, Solange Abraham, Franco Poggio y Cinzia Francischiello, además de la pareja conformada por Christian Sancho y Celeste Muriega, El Polaco, entre otros invitados.

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El look de los recién casados

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)

El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)