Luego de atravesar una
dura crisis durante 2026, la historia de amor entre tuvo su final feliz. Claudio “El Turco” García y Mariela Prieto
Después de más de
30 años de relación y un hijo en común, Yamil García, la pareja dio un paso decisivo y coronó su historia con una boda.
El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)
El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)
El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto La ceremonia se celebró este 17 de octubre en el imponente Palacio D’Or Eventos, en Parque Leloir, y reunió a familiares, amigos y varias figuras del espectáculo.
El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)
El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)
El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)
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El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)
El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)
Entre los famosos que dijeron presente estuvieron los ex participantes de
Gran Hermano, Tamara Paganini, Solange Abraham, Franco Poggio y Cinzia Francischiello, además de la pareja conformada por Christian Sancho y Celeste Muriega, El Polaco, entre otros invitados.
El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)
El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)
El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)
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El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)
El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)
El look de los recién casados
El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)
El casamiento de El Turco García y Mariela Prieto (Foto: Movilpress)
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