El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat dejó momentos inolvidables, pero también algunas situaciones desopilantes que rápidamente se volvieron virales. Una de las protagonistas inesperadas fue Cande Vetrano, quien llamó la atención por una fotografía que circuló en las redes sociales mientras se dirigía a la celebración.

En la imagen se puede ver a la actriz caminando apurada por la calle, luciendo un vestido turquesa con cuello halter, anteojos blancos y un celular en la mano. Su expresión y el movimiento de su cabello hicieron que la postal pareciera capturada en medio de una escena cinematográfica.

Cande Vetrano llegó al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Movilpress).

La fotografía comenzó a circular entre los usuarios, que no tardaron en convertirla en uno de los momentos más comentados de la boda. Lejos de incomodarse por la repercusión, Vetrano decidió compartir la imagen en sus propias historias de Instagram y explicar qué estaba pasando en ese instante.

LA DIVERTIDA REACCIÓN DE CANDE VETRANO A SU FOTO VIRAL

Con el humor que la caracteriza, la actriz se tomó con gracia la situación y acompañó la fotografía con una breve explicación que despejó las dudas sobre su apuro.

“Chicos... 😂 estaba llegando tarde”, escribió sobre la imagen, dejando en claro que su particular expresión tenía una explicación mucho más sencilla de lo que parecía.

La publicación mostró el costado más espontáneo de la actriz, quien terminó convirtiéndose en protagonista de una de las postales más llamativas del evento.

La foto viral de Cande Vetrano llegando al casamiento de Lali y Pedro. Crédito: Instagram

Además de su divertida reacción, su look tampoco pasó inadvertido. Vetrano eligió un vestido turquesa de corte asimétrico, con detalles fruncidos y una falda con movimiento, que combinó con unos llamativos anteojos blancos de estilo retro.

La presencia de Cande en la boda también tuvo un significado especial por la amistad que mantiene con Lali Espósito desde hace años, un vínculo que se remonta a sus comienzos en la televisión.