Luego de anunciar con un divertido video que iba a convertirse en “abuela”, Jimena Barón fue mostrando el minuto a minuto del parto de Lucy, su perra, quien tuvo cinco cachorros, al poco tiempo de llegar a este nuevo hogar.

Durante la mañana del 30 de octubre, Lucy dio a luz a cinco cachorritos. La actriz, por su parte, no se despegó de ella y permaneció atenta a cada señal ante la inminente llegada de los pequeños, que finalmente nacieron sanos.

“Manchita nació primera con una manchita blanca. Segundo nació segundo. Rolo nació tercero y no paraba de rolar por el sillón. Ine nació cuarta. Le pusimos Ine por inesperada, pues en la ecografía eran 3”, explicó Jimena que cerró: “Y quinto apareció El Mago con una pata blanquita como si fuera un guante”.

Así están los cinco cachorritos de Lucy (Foto: Instagram @jmena)

ASÍ ESTÁN HOY LOS CINCO CACHORROS DE LUCY

Tras un fin de semana a puro cuidado, Jimena Barón compartió en sus redes sociales un update de los cincho cachorritos de Lucy. A través de sus historias de Instagram, la actriz subió un video donde se la veía a su perra alimentando a sus bebés.

Así crecieron los cachorritos de Lucy, la perra de Jimena Barón (Video: Instagram @jmena)

Luego, mostró en detalle la patita de uno de los cachorros y se la escuchó derritiéndose de la ternura. “No puede ser”, escribió la actriz junto a las adorables imágenes del perrito de apenas unos días de vida.

Jimena Barón se derritió de amor con uno de los cachorritos de Lucy (Video: Instagram @jmena)