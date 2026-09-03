Hace poco más de un año Andés Gil fue noticia durante semanas enteras, cuando en las redes se viralizó el rumor de que mantenía un affaire con Gimena Accardi, su compañera de elenco en En otras Palabras, la obra que dirigía Nicolás Vázquez (en ese entonces, el marido de Gime).

Para colmo, todo sucedió cuando Pino, el hijo que tuvo con Cande Vetrano, empezaba a dar sus primeros pasos.

Seguro de sus acciones y sentimientos, y con la certeza de que el tiempo dejó las cosas en su lugar, Andrés reflexionó al respecto con Ciudad antes de su debut con La Ratonera, la obra que comparte con Carlos Belloso, Ludovico Di Santo, Romina Gaetani, Walter Quiroz, Carlos Santamaría, Malena Solda y Betiana Blum en el teatro Liceo.

La Ratonera en el Teatro Liceo.

-¿Cómo estás con Cande?

-Por suerte estamos bien. Se dicen muchas cosas... Si uno hace caso a eso se vuelve loco. Por suerte yo ya sé cómo funcionan los medios y fue un momento.

“Por suerte estamos bien. Se dicen muchas cosas... Si uno hace caso a eso se vuelve loco. Por suerte yo ya sé cómo funcionan los medios y fue un momento”. Andrés Gil.

Ahora estamos en familia, disfrutando cada momento de nuestro hijo, con amigos. Así que, por suerte, muy bien, muy contentos.

-¿En qué anda ella a nivel laboral?

-Cande ahora arranca un proyecto también muy copado y vamos a ver cómo hacemos con el tema de cómo nos organizamos con los tiempos, porque de miércoles a domingo voy a estar con la obra. Así que bien, contento.

—¿Cómo se organizan? ¿Hay niñera, están los abuelos?

—Tenemos, por suerte, abuelos muy presentes y tíos muy presentes que nos dan una mano enorme. Si no, de verdad, no sabríamos cómo hacer.

Cande Vetrano y Andrés Gil (Foto: Movilpress)

También, a veces, hay una niñera porque, obviamente, los abuelos tienen sus cosas y hay veces que no pueden. Además, vivimos lejos. Así que, de verdad, es una combinación complicada. Pero venimos bien.

—¿Cómo definen los trabajos a encarar con Cande teniendo en cuenta la paternidad de Pino?

—Somos un equipo. Creo que cualquier proyecto que aparece para cualquiera de los dos es algo que, obviamente, se festeja en familia. Después vemos cómo nos organizamos.

Andrés Gil y Cande Vetrano. (Foto: @candelivetrano)

Cada vez que a ella le aparece algo, yo me pongo feliz, al igual que si fuese yo el que lo está haciendo.

-¿Pino los demanda mucho?

Por suerte estamos en un buen momento de dormir. No la quiero quemar, pero venimos bien.

Andrés Gil, Pino y Cande Vetrano. (Foto: @candelivetrano)

Así fue que mientras Andrés Gil y Candela Vetrano consolidaron su amor junto a Pino, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se divorciaron para rehacer su vida cada uno por su lado.

Edición de video Solana Di Tullio.