La periodista Fernanda Iglesias, panelista del ciclo Puro Show, sorprendió en las últimas horas con una publicación en sus stories de Instagram que reavivó un reciente rumor del espectáculo.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, Iglesias recibió la consulta: “¿Se sabe quién fue al final el amante de Accardi?”.

Fiel a su estilo directo, la periodista no dudó en responder y dejó el nombre, que rápidamente se viralizó: “Andrés Gil, aunque lo nieguen”.

Foto: Instagram de Fernanda Iglesias

El actor, que compartió el protagónico de En otras palabras con la expareja de Nico Vázquez (director de la obra), quedó así en el centro de la escena mediática tras la afirmación de la panelista.

QUÉ DIJERON GIME ACCARDI Y ANDRÉS GIL SOBRE LOS RUMORES DE AFFAIRE

Por su parte, como bien aclara Fernanda, Gimena y Andrés negaron públicamente este affaire.

La actriz se encuentra actualmente enfocada en sus proyectos laborales y en su vida personal, mientras que Gil continúa en pareja con Candela Vetrano, la madre de su hijo.

Cande Vetrano y Andrés Gil (Foto: Movilpress)

La historia publicada por Iglesias generó un fuerte revuelo en redes sociales, donde usuarios y fanáticos comenzaron a debatir sobre la veracidad de la información.

Cabe destacar que no es la primera vez que Fernanda Iglesias comparte datos picantes sobre la intimidad de los famosos, consolidándose como una de las periodistas más filosas del medio.