Ángel de Brito regresó a la conducción de LAM tras unas semanas de vacaciones y se puso al día con las noticias, entre ellas, la escandalosa separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Lo primero que hizo el conductor fue desmentir que la actriz le hubiera sido infiel a su marido con un “random”. En ese contexto, el nombre de Andrés Gil volvió a mencionarse por lo bajo en los comentarios de las panelistas y en las sugerentes respuestas de De Brito sobrevoló tácitamente.

“No fue con el del avión, ni con Agus Franzoni. Es alguien bien conocido”, lanzó Ángel sin rodeos. Y agregó: “No es random. No es muy famoso. Mitad de tabla para abajo”.

Las “angelitas” sumaron sus preguntas:

Mariana Brey: -¿Comparte rubro de actuación? ¿Lo podemos ver en el teatro o en el cine?

Ángel: -Sí, comparte rubro.

Marcela Feudale: -¿A Nico le preocupó porque tienen un vínculo?

Ángel: -Sí.

Matilda Blanco: -¿Él está comprometido también?

Ángel: -Sí. Yo ya conté que él era casado.

Con ironía, el conductor continuó: “Quiero dejar claro que el random nunca existió. Ah, ¿tenemos nota con Cande Vetrano? ¿Por qué lo vincularon con esto?”.

En la presentación del film Verano Trippin, la actriz y pareja de Andrés Gil respondió: “Está todo bien. Estoy bien, estoy contenta. Son cosas que pasan. Paja de la vida”.

Tras escuchar sus declaraciones, Ángel comentó: “Cande es divina, qué va a hacer. El que tiene que dar explicaciones es él”.

Finalmente, Pepe Ochoa concluyó: “Él corrió por la alfombra roja”, en alusión a que Gil evitó hablar con la prensa, mientras que Vetrano enfrentó las preguntas con amabilidad y una sonrisa.