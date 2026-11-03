Ronnie Wood llegará a Buenos Aires este 6 de noviembre al Movistar Arena y tendrá un invitado muy especial para su presentación: Los Ratones Paranoicos serán los encargados de abrir el show del legendario guitarrista de The Rolling Stones en el Movistar Arena.

La noticia fue compartida por Juanse, líder de la banda argentina, a través de un video en el que celebró la posibilidad de volver a participar de un encuentro musical de estas características.

“Después de 30 años y más, volvemos a tener la alegría de participar en una verdadera fiesta del Rock & Roll”, expresó el músico, entusiasmado por compartir escenario con uno de los grandes referentes de la historia del rock internacional.

Video: prensa

Ronnie Wood en el Movistar Arena: cuándo es el show y dónde comprar entradas

El recital de Ronnie Wood está anunciado para el viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Los últimos tickets se encuentran disponibles a través del sitio oficial del estadio: www.movistararena.com.ar.

La presentación tendrá un atractivo especial para el público argentino con la participación de Los Ratones Paranoicos, una de las bandas fundamentales del rock nacional, que será parte de la apertura del espectáculo.

Juanse celebró el regreso de Los Ratones Paranoicos a una fiesta del rock internacional

A través de un video, Juanse confirmó la participación de Los Ratones Paranoicos en la apertura del show y compartió su entusiasmo por este encuentro musical.

La frase del cantante también remite a la historia de la banda y a su vínculo con el rock internacional. La posibilidad de compartir escenario con Ronnie Wood representa un acontecimiento especial para el grupo argentino y sus seguidores.

La presencia de Los Ratones Paranoicos suma un componente local a una noche que tendrá como protagonista al histórico guitarrista británico, reconocido mundialmente por su trayectoria junto a The Rolling Stones.

De esta manera, el recital reunirá a dos generaciones y tradiciones del rock & roll en el escenario del Movistar Arena.