El guitarrista español Yerai Cortés, una de las figuras más destacadas de la nueva generación del flamenco, llegará por primera vez a la Argentina para ofrecer un show en Buenos Aires. La presentación será el 24 de abril de 2027 en el Teatro Margarita Xirgu, donde desplegará en vivo el universo de POPULAR, su segundo álbum de estudio.

El recital formará parte de una gira sudamericana que marcará también el debut del artista en Uruguay y Chile. El 21 de abril se presentará en el Teatro Solís de Montevideo, mientras que el 25 de abril llegará al Teatro Oriente de Santiago de Chile.

Yerai Cortes por primera vez en Argentina

Cuándo salen a la venta las entradas para Yerai Cortés en Buenos Aires

Las entradas para el show de Yerai Cortés en el Teatro Margarita Xirgu estarán disponibles desde el miércoles 4 de noviembre a las 14 horas, a través de Enigma Tickets.

Se podrá pagar con todos los medios de pago y habrá un beneficio especial de 3 cuotas sin interés con tarjetas Naranja X.

Cómo será el show de Yerai Cortés en Argentina

En esta presentación, Yerai Cortés llevará al escenario las canciones de POPULAR con una propuesta minimalista y potente: él y su guitarra como protagonistas de un espectáculo en el que el compás, el silencio y la emoción ocupan el centro de la escena.

El artista propone un recorrido en el que conviven la tradición y la contemporaneidad del flamenco, con momentos de gran intensidad y otros de absoluto silencio, en un diálogo permanente con el público.

Yerai Cortes

Su llegada a Buenos Aires encuentra al músico en plena expansión internacional. Después del impacto de La guitarra flamenca de Yerai Cortés, el documental dirigido por Antón Álvarez (C. Tangana), que obtuvo dos premios Goya, su carrera alcanzó una nueva dimensión. Además, recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista.

A lo largo de su trayectoria, también se presentó en importantes escenarios y festivales internacionales como Roskilde, Montreux y la Philharmonie de París. En España, agotó localidades en ciudades como Madrid, Granada y Barcelona.

Con POPULAR, su segundo álbum, Cortés profundiza su propia manera de interpretar el flamenco, a partir de una mirada libre y personal. Bulerías, farrucas, zambras, tangos y cantiñas forman parte de un repertorio que recupera las raíces del género y las combina con un lenguaje contemporáneo.

Yerai Cortés en Sudamérica 2027: fechas y escenarios