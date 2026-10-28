Silvina Escudero impactó en Polémica en el Bar con su look de novia súper sexy (captura de Instagram)

Silvina Escudero sorprendió con un look de novia sexy en Polémica en el Bar y revolucionó el programa con un outfit blanco, jugado y lleno de transparencias. Su aparición no pasó inadvertida entre sus compañeros, y Mariano Iúdica reaccionó con una frase que quedó registrada en un video que la bailarina compartió en Instagram.

El martes 27 de octubre, Escudero confirmó que está nuevamente de novia, a seis meses de haberse separado de Federico, con quien se había casado en 2022. Esa misma noche, la bailarina asistió al ciclo para cumplir con su rol de panelista y llamó la atención con un estilismo que evocaba el de una novia, en sintonía con su reciente noticia sentimental.

“Por favor, yo le quiero decir una cosa a todo el público presente: por favor”, expresó Mariano Iúdica al verla, en el video que Silvina publicó en sus redes sociales. Desde el fondo, otro de sus compañeros sumó un elogio: “Es de revista”.

La bailarina también desfiló frente a sus compañeros para lucir cada detalle del conjunto y recibió más comentarios en vivo. “¡Extraterrestre!”, le gritaron, mientras que otro de los presentes lanzó un “¡Viva la novia!”, en alusión a su nuevo romance.

Silvina Escudero impactó con su look de novia sexy: qué dijo Iúdica (video de Instagram)

Así fue el look de novia sexy de Silvina Escudero

Para su aparición en Polémica en el Bar, Silvina eligió un conjunto blanco de dos piezas, con un top corto de encaje floral y mangas largas acampanadas, que dejaba parte del abdomen al descubierto. La prenda superior, de transparencias marcadas, aportaba sensualidad y delicadeza al mismo tiempo.

Lo combinó con una minifalda blanca de encaje, con volados y terminación irregular, que reforzaba la estética nupcial con un giro audaz. El diseño dejaba las piernas al descubierto y sumaba movimiento al conjunto.

Completó el estilismo con el pelo oscuro recogido en una cola de caballo alta y tirante, aros colgantes y un maquillaje definido, con protagonismo en la mirada. El resultado fue un look de novia moderno, sensual y llamativo, que se llevó todas las miradas del programa.