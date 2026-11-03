El actor de Berlín Berlín charló con Ciudad sobre Solo como una perra, el unipersonal que también está en cartelera.

Juan Pablo Geretto atraviesa un gran momento profesional. O en sus propios términos, vive malacostumbrado al éxito.

Mientras integra el elenco de Berlín Berlín, la comedia que conquista al público de miércoles a domingo en el Teatro Apolo, decidió volver a Solo como una perra, el espectáculo que realizó durante once años y que ahora relanzó junto al director y coautor Juanse Rauch, en el Teatro Dumont.

Con una extensa trayectoria en el teatro, la televisión y el humor, Geretto repasa sus comienzos en Gálvez, su paso por Rosario, los personajes que construyó y la importancia de los grupos de pertenencia.

Solo como una perra se presenta todos los lunes de octubre y noviembre en el Teatro Dumont, en Dumont 4040.

También habla de los premios y de una profesión que disfruta, aunque reconoce que trabajar le da “bastante fiaca”.

Juan Pablo Geretto y el regreso de Solo como una perra

- Volvés con Solo como una perra, una obra que hiciste durante once años. Al mismo tiempo, te está yendo muy bien con Berlín Berlín y ganaste premios. ¿Por qué decidís volver a hacerla?

- Porque es mía, porque es una memoria que no tiene otra persona. Aunque también es un poco falso eso, porque recurrimos a la memoria de los demás para reconstruir la obra.

Además, me encontré en la vida con Juanse Rauch, que es el director y coautor de esta nueva versión. Mientras nos contábamos nuestras vidas, nos dimos cuenta de que yo había olvidado muchas cosas de la obra y que podíamos reconstruirla a partir de lo que recordábamos.

Todo lo que encontramos en el camino fue mucho más interesante para contar, incluso que la obra anterior. Nos encantó el ejercicio y nos encanta el espectáculo.

- Entonces, ¿alguien que haya visto la obra hace veinte años se va a encontrar con algo diferente?

- Exactamente. Primero, porque yo no soy el mismo y eso se nota, pero para bien. Crecer, madurar y estar en otro lugar de la vida hace que, incluso si hacés el mismo texto, sea otra cosa. Además, esta versión es otra cosa.

El detrás de escena de Solo como una Perra, el unipersonal de Juan Pablo Geretto

- En tus comienzos eras tu propio maquillador y vestuarista. ¿Ahora seguís haciéndolo o tenés un equipo para este espectáculo unipersonal?

- Siempre el teatro es un trabajo en equipo. En aquel momento también lo había, aunque quizás no éramos profesionales dedicados específicamente a cada área. Nos maquillábamos entre nosotros, nos ayudábamos y así fuimos aprendiendo un montón de cosas.

Hoy es mucho más lindo trabajar con profesionales, con gente que se dedica a sus áreas, porque indudablemente te aportan y ensanchan el espectáculo.

De los unipersonales a la comedia de elenco

- Estás haciendo comedia en Berlín Berlín, una obra coral. ¿Qué cambia a la hora de trabajar con un elenco después de tantos unipersonales?

- Es más divertido. Cuando el equipo es bueno, como en este caso, y no hablo solamente de la calidad actoral de la gente, es muy divertido trabajar con un grupo con el que te llevás bien.

Juan Pablo Geretto está en Berlín Berlín, de miércoles a domingos en el teatro Apolo.

Nos dan ganas de ir al teatro, de estar ahí. Incluso cuando el público está más pinchado o menos entusiasmado, nosotros trabajamos para nosotros. Siempre hay un motivo interno para ir a trabajar.

Con el unipersonal eso a veces se vuelve un poco más difícil, aunque también puede ser genial. Creo que es la primera vez que participo en una obra con ocho personas y la experiencia está siendo hermosa.

- Empezaste a actuar de muy chico. Naciste artísticamente en Gálvez, después te fuiste a Rosario y finalmente llegaste a Buenos Aires. En el medio trabajaste como peluquero, en una imprenta y también haciendo tareas de limpieza. ¿Hoy Berlín Berlín sería el subsidio para que puedas hacer Solo como una perra ?

- A esta altura, no. Si me lo hubieras preguntado hace unos cuantos años, te habría dicho que sí. Pero hoy hay que poner el cuerpo y tiene otra factura, así que no es tan así.

De todos modos, que te convoque una producción como la de Gustavo Yankelevich, que cuida los detalles, atiende a los actores y hace que sea cómodo trabajar, es muy lindo. No es un subsidio, pero sí es más cómodo.

Los premios, el reconocimiento y la vocación actoral

- Ganaste muchos premios, entre ellos un Pinti premios Pinti contra Adrián Suar, Luis Brandoni, Maxi de la Cruz y Diego Reinhold. ¿Cuál fue el que más te merecías o el que más agradeciste? ¿Recordás alguno de la escuela primaria que te haya emocionado especialmente?

- Me parece que hay algo raro en eso, porque todas las obras que hice, cuando empecé a trabajar más profesionalmente y desde muy temprana edad, fueron atendidas por la prensa. En general tuve buenas críticas y la prensa especializada, que muchas veces integra los jurados, siempre prestó atención a mis trabajos.

Juan Pablo Geretto fue nominado a los premios Ace 2026.

Me han nominado y premiado como autor y como actor. Te diría que estoy un poco malacostumbrado. Estoy acostumbrado a que eso suceda porque, en general, me nominan por las cosas que hago y muchas veces me premian.

Pero no me modifica nada si no gano. Siempre es una linda noche para compartir, después vamos a comer y la pasamos bien. No sé si será porque estoy acostumbrado a que suceda. El día que no pase más, me preocuparé.

- Empezaste tan chico que me pregunto si tuviste momentos de frustración, de sentir que se te escapaba el sueño de ser actor.

- Nunca fue un sueño para mí ser actor. Como soy actor desde muy chico, integré el grupo de teatro porque los otros lugares eran inhabitables para mí. En el colegio era fútbol o nada, y acercarse a las chicas estaba mal visto. Entonces apareció un grupo de teatro y un grupo de pertenencia.

Juan Pablo Geretto en Solo como una Perra.

A partir de ahí fui actor y siempre me fue bien. El público respondía a lo que hacía y quizás, también para agradar, seguí con eso porque me resultaba redituable emocionalmente.

- ¿Por qué te fuiste a Rosario?

- Me fui a vivir a Rosario, pero no persiguiendo el sueño de ser actor. Mi mejor amiga se había ido y yo fui detrás de ella. Allí conocimos un grupo de transformistas que también nos dio un espacio de pertenencia. Hacíamos eso, nos divertíamos y me iba muy bien.

Más adelante me llamaron de un bar para hacer Solo como una perra. Ese espectáculo duró once años y después sucedió todo lo demás.

- O sea que no te apasiona tanto ser artista...

- Siempre lo viví más como un oficio, como una profesión que aprendí de esa manera. Creo que está lejos de ser una pasión de esas que alguien necesita para ser feliz.

Juan Pablo Geretto.

- ¿Te imaginás actuando el resto de tu vida o en algún momento vas a poner una empresa de diseño de interiores, por ejemplo?

- Si mis días duran poco, sí, porque tengo contrato. Si mis días duran mucho, espero que no.

- ¿Y qué te gustaría hacer entonces? ¿Vivir de rentas?

- Sí. Hay muchas cosas para hacer que no son trabajo.

- ¿Tenés algún plan B o alguna actividad que te apasione y que te gustaría desarrollar?

- No, no tengo ningún plan B. Además, actuando la paso bien. Cuando encuentro grupos de gente como el de Berlín Berlín, es un gusto quedarme y permanecer.

No soy un actor que se aburre de hacer siempre lo mismo. De hecho, Maestra Normal la hice durante veinte años. No tengo ningún problema. Siempre habito esas cosas como nuevas.

Juan Pablo Geretto triunfó también con Maestra Normal.

Y si no me gusta el grupo, no permanezco. Si no, ¿para qué cumple años uno? Si no es para decidir sobre su bienestar.

La importancia de los amigos y los grupos de pertenencia

- Mencionaste muchas veces el tema del grupo de pertenencia. Tenés dos hermanos, estuviste casado y te divorciaste. ¿Cuál es tu situación personal actualmente?

- Tengo amigos, como siempre los tuve. También tengo hermanos y exparejas con las que me llevo muy bien, con quienes sigo viéndome y manteniendo una relación.

Mis vínculos no cambian demasiado a través de los años. Por ahí estamos casados, después somos amigos; algunos amigos se alejan, se mudan o cambian. Pero cuando fundamos una amistad, muchas veces perdura, aunque esas personas se vayan o no nos veamos.

Juan Pablo Geretto en la redacción de Ciudad.

También hago muchos amigos nuevos y eso me encanta. Me gusta conocer qué está pensando la gente más joven, integrar esos espacios y aportar lo que puedo, así como recibir lo que ellos me aportan.

- En el plano sentimental, ¿podríamos jugar con que estás Solo como una perra o que no estás tan solo como una perra?

- Podría jugar a lo que vos quieras, pero la realidad es otra. No estoy en pareja.

El autocuidado y los límites en el trabajo

- ¿Alguna vez te sentiste vulnerado en un ámbito de trabajo? ¿Alguien se propasó con vos o te trató mal?

- Seguramente. Pero siempre tuve una especie de autocuidado. En algunos aspectos no, pero justamente en ese no. Nunca traté de que me quisieran donde no me querían.

Siempre estuve donde me hacen sentir bien. No sé dónde aprendí eso, pero es algo que me sucede y que sigo practicando. Antes lo hacía de manera más inconsciente y ahora más conscientemente.

Juan Pablo Geretto.

Además, cuando uno va creciendo también se queda con menos filtros y tolera menos determinadas cosas. A veces uno se vuelve más insoportable, si se quiere, pero también va quedando la gente que vale la pena que quede. Y supongo que para los demás sucede lo mismo conmigo.

Los personajes femeninos y el universo del transformismo

- En muchos de tus espectáculos te caracterizabas como mujer. ¿Por qué elegiste ese universo para construir tus personajes?

- Creo que se dio de manera bastante natural. A mí siempre me atrajeron esos atavíos y ese mundo.

Me resultaba fácil, cómodo y también era una especie de escudo para hablar de otras cosas desde otro punto de vista o para construir un personaje.

Juan Pablo Geretto.

Además, crecí en un barrio del Fondo Nacional de la Vivienda, alejado del centro urbano, durante los años 80. Era un mundo donde todo era juego, las mujeres estaban y los hombres iban a trabajar e ingresaban a ese universo recién a la tardecita, a la noche o los fines de semana. Esencialmente, era un mundo femenino.

Creo que es el mundo que más conozco. No digo que conozca cómo es ser una mujer, porque no lo sé y no me atrevería a decirlo. Pero sí conozco esos mundos, incluso el machismo que los habita. Mis personajes también tienen esa impronta del machismo en las mujeres.

- También escribís. ¿Estás trabajando en algún proyecto para dirigir o en algo más allá de lo que estás haciendo actualmente en la calle Corrientes?

- Sí, estoy con varias cosas. Me gustaría que Solo como una perra no quede solamente como un espectáculo teatral, o que al menos parte de la idea pueda convertirse en algo audiovisual. Me gustaría mucho, así que estoy trabajando para ver si eso es posible.

Ricardo Darín y Florencia Bas con Maxi de la Cruz, Juan Pablo Geretto y Fernanda Metilli

Después tengo ideas de obras que estoy fantaseando y anotando en un blog de notas. Eso ya es mucho para mí. Voy avanzando porque me entretiene.

- ¿Te animarías a los 52 años a volver a lanzarte como autogestor de un espectáculo o preferirías buscar socios?

- Siempre fui autogestor de mis espectáculos. Casi todos mis unipersonales los produje. Después tuve socios, pero en general participaba de la producción.

Nunca fui un actor que se quedó esperando que lo llamaran, porque no me sucedió. Siempre estuve haciendo cosas y también me fue bien con mis espectáculos.

Juan Pablo Geretto es un actor talentoso. (Foto: Instagram/juanpablogeretto)

Incluso, cuando me llamaban para otros proyectos, a veces la autogestión le ganaba a la propuesta. Me pasaba que ya había arreglado una gira o tenía otro compromiso y terminaba perdiéndome algunas oportunidades.

Anécdotas, compañeros y la relación con el público

- A lo largo de tus treinta o cuarenta años de trayectoria, ¿quién fue el compañero más gracioso y quién el más pícaro? ¿Alguno te escondía las botas o te hacía alguna broma en el camarín?

- No, por suerte eso nunca sucedió. Hice mucho unipersonal y ya con mi propio autoboycot alcanzaba.

Pero recientemente trabajamos con Lucía Duris y es una compañera muy graciosa. Nos reíamos mucho en el camarín. Es muy ocurrente, divertida y brillante.

Juan Pablo Geretto, Nancy Dupláa y Fernanda Metilli en Exit.

Después, de otras épocas con mis compañeros transformistas, solo recuerdo el amor. No tengo otro recuerdo en particular.

- ¿Tenés alguna ceremonia para vencer esa fiaca que te da antes de hacer un unipersonal?

- No, cero. Soy responsable con mi trabajo y nada más. Voy, cumplo los horarios y hago lo que tengo que hacer.

Es verdad que arriba del escenario es cuando la paso bien. Si la pasara mal, ya me habría buscado otra cosa para hacer.

- ¿Alguna vez tuviste una reacción complicada del público? ¿Alguien que no aceptara el transformismo o que te hiciera pasar un momento incómodo?

- Muy pocas veces. Hoy creo que nadie va a ver un espectáculo de transformismo sin saber que va a encontrarse con eso.

Pero sí me pasó un par de veces que la gente no estuvo dispuesta a acompañar determinados momentos. Me sucedía cuando trabajábamos en bares y hacíamos muchas giras. Éramos jóvenes y a veces la gente no te esperaba.

Juan Pablo Geretto con Ciudad en el Centro de Contenidos Multiplataforma de Artear.

Recuerdo que me pasó dos veces. Son momentos muy divertidos hoy. En aquel momento tampoco fueron tan dramáticos. Me bajé del escenario y nadie se dio cuenta. Nos fuimos a tomar una cerveza con mis amigos y se terminó.

Dónde ver a Juan Pablo Geretto: Solo como una perra y Berlín Berlín

- Juan Pablo: ¿dónde puede verte el público?

- Solo como una perra se presenta todos los lunes de octubre y noviembre en el Teatro Dumont, en Dumont 4040. Las entradas se consiguen a través de Alternativa Teatral.

En cuanto a Berlín Berlín, estamos hasta el 15 de noviembre, de miércoles a domingo, en el Teatro Apolo.

También pueden encontrarme en mis redes sociales: @solocomunaperra y @juanpablojereto. Para aburrirse.