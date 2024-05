Qué gran error habría cometido Nancy Dupláa de haber rechazado protagonizar Exit, por resistencia a salir de la zona de confort de las ficciones de cine y TV. Sin embargo, la directora de la obra la convenció de hacerla, porque además tiene a Pablo Echarri como productor.

“La estrella de esto es la historia. Por eso tanto yo como Juan Pablo Geretto y Fernanda Metilli dijimos que sí. Bueno, ellos lo dijeron al día siguiente. Yo tardé un poco más, pero porque me resistía a la idea de hacer teatro”, había confesado la actriz a Ciudad en un mano a mano.

“Era demasiado arriesgado decir que no a esto. Porque cumplía todos los deseos que yo tenía para un personaje y para con una historia. No me podía dar el lujo de decir que no”, había asumido.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa en el estreno de Reverso, ¿Qué es real y qué no? (Foto: Movilpress).

Y si bien el texto de Agustín Franch es compacto, delirante y con una trama que todo el tiempo se complejiza hasta el extremo del absurdo, lo cierto es que las interpretaciones de Nancy, Juanmpi y Fer son sublimes, y potencian el guión gracias a la magistral dirección de Corina Fiorillo.

Fernanda Metilli y Juan Pablo Geretto.

Al definir a los personajes en un mano a mano con este sitio Geretto aseguró que eran “ambiguos”, pero enfatizó: “Se parece más a la vida”. Y es en ese punto en donde el actor dio en la tecla: “La obra es sobre el capitalismo más salvaje y perverso y tres víctimas, porque tampoco importan las jerarquías”.

Entonces, se forma el excelso combo de siniestra crueldad matizada con ironía, sarcasmo y el más primitivo instinto de supervivencia que aflora cuando se plantea el dilema de tener que decidir a qué compañero despedir.

Nancy Dupláa habló sobre Exit junto a Corina Fiorillo

De ahí que Fernanda Metili hace gala de su capacidad acrobática, Juan Pablo Geretto se destapa como actor de comedia, y Nancy Dupláa logra transmitir la desesperación que siente su personaje por la angustiante encrucijada en la que la pusieron en su primer día de trabajo.

El resultado es que Exit es una obra en la que las risas acompañan de principio a fin, de la mano de la perturbadora pregunta de hasta qué tan lejos uno estaría dispuesto a llegar para conservar su trabajo, incluso mandando al muere a quien compartió su vida en la oficina durante años.

