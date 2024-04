Matías Martin entrevistó a Nancy Dupláa en su programa de radio y protagonizaron un divertido ida y vuelta: “De golpe estamos todos acá y es un re momento, muy especial”.

“Es muy lindo para mí de poder decir que está invitada Nancy Duplá y Luca, nuestro hijo en común, también está ahí atrás”, comentó el conductor.

Entonces, contextualizó: “Desde que me lo proponen y me lo dicen, dije me parece bueno y con Luca, ahora que Luca está en la tele y demás. Y hoy me desperté la mañana y dije...”.

Nancy Dupláa se reencontró con Matías Martin en Urbana Play.

“¡Ay, para qué! ¿Para qué les vamos a dar de comer? No, pero eso trasciende me parece por los años, por los recorridos, por lo que se aprendió y por lo que tenemos en común”, sumó la actriz con humor.

“Luca tiene 23 para el que no sabe, fue hace mucho lo nuestro”, dijo el periodista y ella agregó: “Sí, hace un montón y fue hermoso en su momento y después la vida y las cosas. Ahora estamos acá con la tranquilidad de poder hablar de lo que sea”.

PICANTÍSIMO COMENTARIO DE RODRIGO LUSSICH SOBRE LA ENTREVISTA DE MATÍAS MARTIN A NANCY DUPLÁA

Tras ver el ida y vuelta de Nancy Dupláa y Matías Martin en la radio, Rodrigo Lussich hizo un comentario picantísimo: “Tuvo que separarse él de Natalia Graciano para llevarla”.

“¿Vos decís que Natalia era celosa?”, le preguntó Paula Varela y el conductor de Socios del Espectáculo retrucó: “Y sí, chicos. Todos los años que estuvo con Natalia Graciano en pareja no la invitó a Nancy”.