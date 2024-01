Jugar en familia, divertirse y quizá ganar un premio millonario es la propuesta que Matías Martin (53) y Luca Martin (23) compartirán con El Legado, el programa de preguntas y respuestas que irá de lunes a viernes a las 14.45 por eltrece, y sobre el cual padre e hijo hablaron distendidos con Ciudad.

Orgulloso de Luca, fruto del amor que tuvo con Nancy Dupláa, el experimentado periodista presentó a su compañero con bombos y platillos: “Es un chico que debuta como conductor en televisión abierta, porque ya trabajó en Encuentro, en un programa muy groso de radio que se llamaba Basta de todo, trabajó con María O’Donnell, trabajó en producción hace tres años”.

“No es mi sobrino, no es mi padre, ni mi hermano. Es mi hijo, que lo tuve hace 23 años y nunca me imaginé que iba a estar haciendo un programa con él. Me llena el corazón y me pone muy contento”, aclaró jocoso.

Ese fue el pie para indagar por cómo procesa Matías Martin su separación de Natalia Graciano (47), la madre de Mía (17) y Alejo Martin (15).

Alejo, Mía, Natalia Graciano y Matías Martin.

“Mi corazón está sano. Está muy bien porque hay buena onda, diálogo, armonía”, enfatizó.

“Vengo de pasar año nuevo en Familia. Estoy bien, contento y tranquilo, con mucho trabajo por suerte”, cerró Matías Martin sobre su soltería tras casi dos décadas junto a Natalia Graciano.

LUCA, EL HIJO DE MATÍAS MARTIN Y NANCY DUPLÁA HABLÓ DE TODO A CORAZÓN ABIERTO

Luca Martin es el otro conductor estrella de El Legado, donde se ocupará de hacer las preguntas a los hijos de los participantes. Una de las inquietudes que aclaró fue cómo se ganó el yeso de la mano izquierda, que no sabe si se puede operar, o tendrá la suerte de que suelde correctamente de forma natural.

Luca Martin.

“Me rompí el cuarto metacarpiano de la mano izquierda jugando al ‘ninja’ con un amigo. Es un juego en el que golpeás el brazo de un oponente que guarda el brazo, y si te quedás sin brazos perdiste. Lo que hice fue golpear a toda velocidad el codo de mi amigo Andy, me dolió, pero como movía los dedos anduve con la mano rota por cuatro días hasta que fui al hospital y me enyesaron”.

-¿Qué es lo bueno de trabajar con tu papá?

-Que es mi viejo, que hay confianza y no es incómodo. Todose puede hablar. Algo que no pasa en este tipo de trabajo es que el amor está ante todas las otras cosas. El cariño que nos tenemos con mi viejo se olfatea en la pantalla, esa química se siente. No se puede fingir, a menos que seas un muy buen actor. ¡Un saludo a mi vieja (Nancy Dupláa) y a Pablo Echarri!

Matías y Luca Martin.

-¿Lo malo?

-¡Que es mi viejo! Tiene mis mismas inseguridades, nervios. Los temas que surgen en un asado también pueden salir en el trabajo, y no son ideológicos, pero casi siempre puede ser que esté nervioso porque se tropezó con un diálogo. Lo peor es que es muy parecido a mí.

-¿Cómo viviste la fama heredada desde chico?

-Cuando sos chiquito, no lo procesás. Lo entendés como que la gente te dice cosas lindas, que saluda a tus viejos en la calle, que estás acostumbrado a que te lleven a un estudio. Siempre lo tuve normalizado, como si mi viejo fuera el dentista del pueblo que todo el mundo conoce, confía y habla.

-Pero tiene partes negativas que te afectaron...

-Obvio, no me gustan partes de los medios porque son crudos a veces, porque tratan mal a la gente porque es contenido, porque el infinito río de bocados que tiene que haber para las redes genera un montón de basura. Pero es eso. A mí me gusta hablar frente a una cámara, un micrófono y me tengo que bancar que la gente opine de lo que digo, ser maduro de alguna forma.

Luca Martin con su familia materna.

-¿Estás preparado para someterte a la repercusión masiva de la televisión abierta?

-Estoy muy emocionado por eso, porque toda mi vida fui criticado por cosas que no dije yo, sino por cosas que dijo mi vieja, o que dijo mi padrastro, o mi viejo, mi madrastra, mis hermanos. Hay mucha gente muy politizada y no politizada en mi círculo que es más importante que yo, y sus nombres salen antes que el mío cuando se habla de mí.

-¿Qué buscás entonces?

-Espero hacer cantidad de cosas buenas, malas, lo que sea, para que en el futuro me critiquen por lo que dije, y no por lo que dijeron mis familiares. Que la gente trate de verme por quien soy.

-¿Vos cómo estás a nivel sentimental?

-Estoy de novio con una chica que se llama Eugenia, es la chica de mis sueños y estoy enamorado. No puedo decir más que eso.

Luca Martin y Eugenia, su novia.

-¿Hace cuánto que están en pareja?

-El viernes 5 de enero cumplimos siete meses. Estamos súper enamorados.

-¿Ya se la presentaste a la familia?

-Sí. Volvimos de viaje con mi madre y mi familia materna todos juntos un ratito cerca de la playa. Estuvo lindo. Fue un escape.

Luca Martin y Eugenia, su novia.

-¡Estás hasta las manos!

-Estoy muy contento y si me está viendo le mando un beso porque la amo.