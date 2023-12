En medio de la separación de Matías Martin y Natalia Graciano, muchos rememoraron la relación anterior del periodista con Nancy Duplaá. De este romance nació Luca, el hijo de 23 años del comunicador y la actriz que hoy por hoy sigue los pasos de su papá en el mundo del periodismo.

El joven tiene una columna radial en Metro, donde reflexiona sobre temas de la cultura pop. Además, trabaja con su papá en su programa, Todo Pasa, que se puede escuchar por Urbana Play. También, es un fanático del cine. Hoy por hoy, cubre los estrenos de los films que están en boca de todos.

De hecho, en julio tomó el desafío de ser el host de la Comic Con, donde cumplió su sueño de entrevistar a distintas figuras internacionales como, por ejemplo, Daniel y Luis Moncada, actores que interpretaron a los primos Salamanca en la famosa serie Breaking Bad.

MATÍAS MARTIN Y NATALIA GRACIANO SE SEPARARON TRAS MÁS DE 20 AÑOS JUNTOS

“Es un año de muchas separaciones”, reconoció De Brito, que recordó que la pareja se conoció cuando Matías convocó a Natalia para conducir un programa que estaba produciendo en TV. “Ella se puso a llorar en la reunión porque acababan de morir sus padres, y él estaba separado, y la consoló”, contó Fernanda Iglesias.

“Ella ahora diseña y vende ropa”, advirtió Yanina Latorre sobre la nueva profesión de la modelo. “Tengo entendido que no hay terceros en discordia, hay un desgaste muy profundo, mucha diferencia ideológica. Eso los llevó a un desgaste, a discusiones”, agregó.

En las últimas horas, Graciano publicó en sus redes sociales que se sometió a un procedimiento quirúrgico. “Cierro el año con una operación muy significativa. Lo quería compartir porque pasan los días y no me dejo de sorprender. El cambio es muy grande. Es funcional y emocional. Me devolvió la capacidad de ver con nitidez. De mirar pudiendo hacer foco”, explicó.