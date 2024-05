La participante se sinceró ante sus compañeros y Santiago del Moro en una cena íntima.

Este jueves, ante la falta de una decisión de líder que nunca llegó por la sanción a Bautista, Santiago del Moro entró en la casa de Gran Hermano 2023 para cenar con los participantes y conseguir las mejores confesiones íntimas, lo que logró con creces con Juliana “Furia” Scaglione.

A pocos días de haber sido diagnosticada con una leucemia de nivel uno, la reflexión de Furia pasó, lógicamente, por el lado de su enfermedad y cómo salió a relucir su costado más dramático en una etapa de su vida que ella considera “la mejor”.

Furia contó que todo arrancó durante “la división de comida que hicieron en la casa” y empezó a tener “deficiencia en vitaminas” por comer pan, fumar y tomar café. “Eso hizo que me agarrara una infección (urinaria) y yo me quería automedicar, pero me dijeron que no”, relató.

Leé más:

Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano y sorprendió a los participantes con un tremendo anuncio

LA REFLEXIÓN DE FURIA SOBRE EL MOMENTO QUE ATRAVIESA MIENTRAS CONCURSA EN GRAN HERMANO

“Yo igual siempre me pregunto ‘¿hasta dónde puede llegar el jugador para ganar el juego?’”, reflexionó Juliana. “Yo estoy muy encajetada acá adentro. Sé que la gente me apoya, por lo menos lo siento. Es como, es algo que por más que me vengan a no a gritar, no importa. Yo lo siento”, dijo, ante la mirada de sus compañeros.

“Si estoy acá es por algo y lo digo siempre ‘El día que me vaya, porque la gente no me quiere acá, entonces, creo que si me pasa esto...’”, señaló antes de levantar la apuesta con sus palabras. “A ver, yo hoy no me quiero morir, estoy viviendo el mejor momento de mi vida”, agregó.

Furia en Gran Hermano 2023 (Foto: captura de Telefe)

“Qué mejor que si me pasa algo, no sé... de acá a unos meses, o cuando sea más grande, yo ya estoy viviendo lo mejor. O sea, mi vida fue una locura completamente: desde tirarme de un edificio hasta ver fallecer a mi viejo (…), mi vida fue un boom. Era todo el tiempo ‘boom, boom, boom, boom’. Entonces, yo sabía que (…) que algo grande se me venía”, agregó la participante.

“Quiero que quede claro que la gente que no es por el estrés que me agarré acá. Porque yo acá no tengo ningún estrés. Para que quede clarísimo que yo entré a la casa siendo Juliana y me convertí en otra. Y agradezco muchísimo todo lo que crecía acá adentro”, cerró Furia.

Leé más:

La pregunta al hueso de Santiago del Moro a Mauro Dalessio en Gran Hermano 2023: “¿Estás enamorado de Furia?”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.