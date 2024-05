Analía Franchín miró a cámara en A la Barbarossa y repudió con todo los dichos de Juliana “Furia” Scaglione, quien puso en duda la sexualidad de Mauro Dalessio en Gran Hermano 2023.

Además, la panelista de Telefe se indignó por el destrato de Furia a Mauro por ser uno de los “nuevos” en el reality.

“Voy a tratar de decirlo de manera tranquila, no como me puse cuando iba al tape, porque la verdad es que es para alterarte”, comenzó diciendo Franchín.

“La realidad es que veo dos cosas. Una, algo muy desagradable, y otra, una cosa muy triste”, anticipó.

“Primero, desagradable Furia. Y que se me venga el fandom, no me interesa. Un nivel de soberbia diciendo ‘esta casa es mía’. No, mi amor, esa casa es de Telefe, de Paramount y de todos los que hacen Gran Hermano. No es tuya y no es de nadie. ¿Entendés?”, argumentó Analía.

ANALÍA FRANCHÍN REPUDIÓ A FURIA POR PONER EN DUDA LA SEXUALIDAD DE MAURO EN GRAN HERMANO

Acto seguido se metió de lleno en el tema de las opiniones de Furia sobre la sexualidad de Dalessio: “Por otro lado, lo que está haciendo con Mauro me parece horrible”.

“Fernando Peña, que Dios lo tenga en la gloria, mandó al frente a Juan Castro contando su sexualidad cuando él no quería. Ahora, cuando yo la escucho a Furia hablando de que lo que le pasa a Mauro, que dice que no puede salir del closet porque no quiere que su madre se ponga mal, y lo dice en un programa que lo ve todo el país, lo está ‘mandando al frente’. Me parece tremendo”, expuso, indignada.

“Porque si él tuviese esa elección sexual, y no la quiere decir, es un problema de él. No tuyo, Furia. No lo podés decir vos… Me parece siniestro”, argumentó Analía.

Y finalizó, con bronca: “Después hablar de las partes privadas. Estar contando si la tiene chica, si no se le para. Me parece denigrante, chicos. ¡Atrasás!”.

