Mauro Dalessio rompió en llanto al hablar de su tensa relación con Juliana ‘Furia’ Scaglione en el confesionario de Gran Hermano 2023.

“Yo me siento muy insuficiente conmigo mismo y me pongo a llorar porque es algo que arrastro desde hace un montón”, dijo el participante.

Conmovido, el joven confesó: “Escuchar tantas cosas y que no confíe en mí o picarme en un montón de cosas, no me gusta, me hace mal”.

Mauro, triste en Gran Hermano 2023.

“No sé si no me quiere, ella cree que estoy actuando todo el tiempo, que no digo las cosas de un lado genuino y la verdad que es todo lo contrario”, aseguró Mauro.

MAURO DALESSIO, SÚPER DOLIDO POR CÓMO ESTÁ SU VÍNCULO CON FURIA

Mauro Dalessio se mostró súper dolido frente a sus compañeros de la famosa casa al hablar sobre cómo está su vínculo con Furia.

“Me duele un montón, porque yo a la tipa la quiero en serio y ella no me quiere a mí”, dijo conmocionado el participante de Gran Hermano.