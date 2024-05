Luego de que Santiago del Moro sorprendiera a los participantes con su presencia en la casa de Gran Hermano 2023, el conductor puso en aprietos a Mauro Dalessio al preguntarle en vivo si está enamorado de Juliana “Furia” Scaglione.

“¿Estás enamorado de Juli o no?”, quiso saber el conductor del reality de Telefe despertando una sonrisa incómoda de Juliana. Y, tras una breve pausa, el jugador se sinceró: “La verdad que es alguien que yo quiero mucho, me gusta, es alguien que me ayudó un montón acá y la aprecio”, comenzó diciendo.

“Es una mujer fenomenal. Tiene un montón de cualidades que a mí me ayudaron acá también a mejorar por mí mismo. Tenemos nuestros encontronazos, pero son todo también parte de lo que somos los dos”, agregó. Y Furia cerró, picante: “Es show lo que vino a buscar”.

CONTUNDENTE SANCIÓN A BAUTISTA MASCIA TRAS ROMPER LAS REGLAS EN GRAN HERMANO 2023

La felicidad de haber ganado el liderazgo en Gran Hermano 2023 le duró poco a Bautista Mascia luego de que fuera sancionado por romper las reglas y hablar de más con sus compañeros en el reality de Telefe.

Así se lo comunicaron al joven frente al resto de sus compañeros: “Necesito que Bautista me escuche con mucha atención. Además de los beneficios que otorga el liderazgo, ser líder implica una responsabilidad, la cual debe ser honrada con conductas transparentes y virtuosas”, se lo escuchó decir a Gran Hermano.

“Bautista, tras la conformación de la placa de nominados, te escuché en más de una oportunidad charlar con varios compañeros y expresar a viva voz tu decisión de a quién bajar y a quién subir de placa”, agregó.

Y siguió: “Independientemente de los nombres que mencionaste, el solo hecho de hablar del tema, implica una clara desobediencia. De hecho, hasta tus mismos compañeros te advirtieron que lo que estabas haciendo te exponía a una sanción. En otras ocasiones, ya habías sido líder y tu comportamiento siempre fue correcto conforme al reglamento”.

“Tu proceder, Bautista, me obliga a tomar medidas. Y son las siguientes: no podrás bajar a un compañero de placa, ni subir a otro. No recibirás el premio de liderazgo que estaba estipulado para vos”.

“Por eso, quiero expresarte mi profunda desilusión ante esta conducta. La cual no me hace más que intuir que fue deliberada. Tu proceder, Bautista, me obliga a tomar medidas. Y son las siguientes: no podrás bajar a un compañero de placa, ni subir a otro. No recibirás el premio de liderazgo que estaba estipulado para vos. Y, por último, a partir de este momento, dejás de ser el líder de la semana. Gracias”, cerró, ante la atenta mirada del jugador.