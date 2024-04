Pese a que se le auguraba una estadía en la Clínica Los Arcos de Palermo a las 15.24 de este miércoles Juliana “Furia” Scaglione abrió la puerta de la casa de Gran Hermano 2023 y sorprendió a sus compañeros, pero se quedó perpleja con la actitud de Mauro, su pareja en la casa.

Desde que ingresó al certamen, Mauro se mostró muy cercano a Furia, y pese a que se lo criticaba desde afuera por “colgarse” de ella, su acompañamiento a la participante en los últimos y adversos días lo dejó muy bien parado frente al público.

Furia hundió a Mauro en Gran Hermano 2023. (Foto: captura de Telefe)

Sin embargo, cuando Furia abrió la puerta este miércoles, la participante se dirigió al primer grupo que encontró y se abrazó a Bautista, mientras que Emmanuel la abrazó a ella desde atrás, contento por el regreso.

Leé más:

Así fue el regreso de Furia a la casa de Gran Hermano tras su salida por problemas de salud

LA LLAMATIVA ACTITUD DE MAURO ANTE EL REGRESO DE FURIA A GRAN HERMANO

Pese a lo emotivo del momento, Mauro se quedó al margen, observando la escena desde un ángulo lejano del patio. Ninguno de los otros participantes siquiera se paró para saludar a la recién llegada, lo que lo colocó a Dalessio a la altura de estos.

Furia no le dejó pasar el gesto a su pareja y le dejó en claro que desde que cruce la puerta la tregua sexual se termina. “Sí, papá, no sabés. Aparte afuera había cuatro, no había uno, había cuatro que están más lindos que vos”, le lanzó a Mauro, que le dijo que sla había ido a buscar.

Furia volvió a Gran Hermano tras hacerse estudios en una clínica (Foto: captura Telefe)

“¿Adónde me fuiste a buscar, mentiroso?”, le respondió ella, mientras sus compañeros le advertían que Mauro también salió de la casa porque se cortó al mano y le tuvieron que dar tres puntos.

“No puedo irme sola que me querés robar el protagonismo. Siempre la primera soy yo, el segundo sos vos”, le replicó Furia a Mauro. “Qué mala suerte. Se ve que con la mano no tenías que hacer algo. Entonces el universo te la bajó”, agregó.

Leé más:

Quién queda nominado en Gran Hermano este miércoles