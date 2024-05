Tras ser eliminada de Gran Hermano el domingo, Coti Romero visitó Bendita, tal como ocurre todos los miércoles merced a un arreglo entre Telefe y El Nueve en el que evidentemente no está contemplado que los exparticipantes abandonen el aire, molestos por alguna razón.

Así como le pasó a Lucía Maidana en febrero, ahora le tocó a Coti Romero dejar el exitoso ciclo que conduce Beto Casella en vivo, tras un fuerte cruce que mantuvo con uno de los integrantes históricos.

Coti Romero en Bendita (Captura El Nueve)

Todo comenzó mientras la producción de Bendita tenía al aire un informe sobre la fallida semifinal que Boca Juniors perdió con Estudiantes de La Plata por el pase a la final de la Copa de la Liga, y Coty comenzó a picantear a los xeneizes con gestos cámara.

POR QUÉ COTI ROMERO DEJÓ BENDITA TRAS UN FUERTE CRUCE CON UN HISTÓRICO DEL CICLO

El productor que estaba a cargo del graph le puso más pimienta al asunto asegurando que “Coti lo gastaba a Horacio Pagani”, y la cosa se trasladó al piso. “Esta nena no tiene la menor idea de cómo se juega. Se le nota la cara que no tiene la menor idea”, protestó Pagani ante las morisquetas de la panelista invitada.

“¡Yo digo, Boca le rompió el cu… a River!”, dijo Pagani, que se corrigió de inmediato. “Lo único que falta que después de ocho días… que le rompieron la cabeza”, dijo, y Coti le prespondió: “¿Y de qué te sirvió? (…) De las palabras de necio hay que hacer caso omiso”.

Coti Romero se cruzó con Horacio Pagani en Bendita (Captura El Nueve)

“No me voy a pelear con una nena”, dijo Horacio, que le pidió ayuda a la “Mini Furia” que interpreta Leo Raff, que a su vez se lavó las manos. El duro cruce siguió, con Coti haciendo caso omiso hasta que llegó el corte; pero al regreso la ex Gran Hermano ya no estaba en el estudio.

“Estoy feliz porque esta pendeja se fue una vez por todas. (…) La eché de todos lados por eso”, se ufanó la “Mini Furia”. ¿Se fue por la pelea con Pagani? En diálogo con Ciudad, Edith Hermida lo negó: “Tenía que irse al programa de La Tora y estaba pautado”, reveló.

